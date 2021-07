17 millones de trabajadores seguirán ganando menos de $15 la hora

Aunque los salarios aumentaron en Estados Unidos

Conforme se vaya terminando la pandemia y los apoyos sociales se dejen de repartir, millones de personas buscarán empleo y generará una gran demanda, situación que puede hacer decrecer los salarios de $15 la hora al no ser un pago mínimo avalado por el gobiernoUno de los fenómenos que se han dado desde que se inició la recuperación económica en todo el país tiene que ver con que las empresas que históricamente pagaban un salario mínimo por hora de $7.25 dólares tuvieron que doblar dicha remuneración sin que se aprobara una ley que dictara que el salario inicial para todo empleado deba ser de $15 dólares la hora.Esta tendencia de elevar los salarios se ha dado principalmente en sectores como el restaurantero, el comercio minorista y viajes, con el fin principal de satisfacer la creciente demanda de los estadounidenses, quienes masivamente, en los últimos meses se han volcado a centros comerciales y lugares públicos para realizar todo tipo de compras.Aunque muchos expertos en temas laborales ven con buenos ojos los aumentos salariales que se han dado en estos sectores, en el contexto de la reapertura económica del país, las alzas no necesariamente serán vigentes siempre, ya que por no estar respaldadas por una legislación que dicte que el salario mínimo nacional es de $15 dólares pueden cambiar.Esta idea se refuerza luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos dio a conocer que a pesar de que miles ganan mejor gracias a los nuevos salarios fijados por las empresas, se calcula que millones de estadounidenses ganarán menos de los $15 dólares para 2025, lo que representa 17 millones de trabajadores en toda la nación.Hasta el momento, 30 estados y el Distrito de Columbia han determinado que el salario mínimo debe superar el mínimo federal de $7.25 dólares. 11 estados han aprobado leyes que elevarán el salario mínimo a $15 dólares con el tiempo. Entre ellos, se encuentra Florida, donde se aprobó el año pasado una medida que eleva la remuneración para 2026.De acuerdo con la cadena televisiva Fox, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo, grupo de defensa de los trabajadores de bajos ingresos, calcula que 26 millones de personas, o alrededor del 16% de los trabajadores, han recibido un salario más alto debido a todos los aumentos del salario mínimo estatal y local desde 2012, aunque en ocasiones es menos de los $15 la hora.Las proyecciones oficiales, exponen que un eventual aumento del salario mínimo federal a $15 dólares la hora costaría puestos de trabajo. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que esto significaría 1.4 millones de empleos menos para 2025. Pero también se encontró que 27 millones de personas recibirían aumentos salariales.Al no tener una legislación federal que respalde un salario mínimo de $15 dólares se corre el peligro de que cuando la pandemia ceda los empleadores verán una enorme demanda de puestos laborales, por lo que se espera que el salario que se está ofertando para los puestos disminuya y eso sea una tendencia en el mercado, ya que muchas empresas elevaron las remuneraciones porque otras empresas lo hicieron.