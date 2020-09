2020 Latino Vote is Up for Grabs

El voto latino de 2020 está en juego

Gracias a Donald Trump, los latinos finalmente están recibiendo algo de atención en esta elección presidencial. No es que Trump se haga ilusiones de ganar el voto latino, solo quiere obtener la mayor tajada posible. Trump recibió el 28% del voto latino en 2016 y espera obtener el mismo porcentaje nuevamente en 2020, si no más.Trump sabe que llevará por poco el voto blanco, gracias a los hombres y a una pizca de mujeres blancas, negras, morenas y asiáticas. El fin de semana pasado y nuevamente esta semana, realizó eventos latinos en Nevada, Arizona y Florida. También sabe que las únicas preguntas que quedan sobre el voto negro son cuántos votarán y si más o menos ese 90% votará por Biden. Lo que se desconoce es cuántos latinos votarán realmente y por quién.Las predicciones son que se estima que 15 millones de latinos podrían participar y votar. El objetivo de Trump es obtener 4-5 millones de esos votos por tres razones: (1) posiblemente ayudar a mantener a Arizona y Florida en rojo, (2) tal vez cambiar los estados de campo de batalla de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Ohio, y (3 ) Mantener el margen del voto popular, que probablemente perderá, al mínimo. Perdió el voto popular por tres millones en 2016.La campaña proactiva de Trump dirigida al voto latino finalmente ha sacado a la campaña de Biden de su engaño. Biden tuvo una reunión pública en Telemundo ayer, lo cual es un comienzo, pero tiene que hacer mucho más y hacerlo mucho mejor. Su soporte hoy tiene una carga positiva y una carga negativa, como la batería de un automóvil.La acusación positiva (pro-Biden) proviene de votantes latinos a quienes realmente les gusta y creen en lo que Biden representa. La acusación negativa (anti-Trump) proviene de los votantes latinos a quienes ni les gusta ni creen en lo que Trump representa. En este momento, parece que el voto anti-Trump es más fuerte que el voto pro-Biden.La campaña de Biden por el voto latino es básicamente plana. El pulso es débil y no hay mensaje. Trump tampoco tiene mensaje, lo cual es bueno. Trump comenzó su campaña de 2016 diciendo que los latinos eran violadores, traficantes de drogas y asesinos. Desde entonces, también ha dicho que los latinos son demasiado estúpidos para votar por él, pero de todos modos cuenta con 4-5 millones para votar por él. Su mensaje puede mejorar. El fin de semana pasado, Trump dijo que "le gustan los latinos".Hasta ahora, ninguno de los candidatos se ha conectado lo suficientemente bien con los votantes latinos como para impulsar la participación, y ahí radica el juego de pelota. Una participación más baja ayuda a Trump porque eso significa menos votos para Biden. Una participación más baja perjudica a Biden porque más del 80% del voto latino reside en estados de votación electoral que "deben ganar".Dr. Juan Andrade, Jr.