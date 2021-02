2020, un año en que el presidente de México le restó importancia a lo urgente

Andrés Manuel López Obrador pasó de afirmar al inicio de este año que el virus no era “terrible ni fatal” a luego lamentar las más de 120,000 muertes y los casi 1.5 millones de contagios de covid-19 con los que cerró el 2020.Tres meses bastaron para que todas las expectativas puestas en el año 2020 dieran un vuelco en México, y el mundo. En ese breve lapso de tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de minimizar el virus del covid-19 al afirmar que no era “terrible ni fatal” a luego lamentar las más de 120,000 muertes y los 1.5 millones de contagios que dejaba para fin de año la peor epidemia que ha sufrido el país en tiempos recientes.Entre los temas en los que AMLO se centró durante los primeros meses del año estuvo la caravana migrante proveniente principalmente de Honduras que buscaba cruzar México. Frente a la congregación de reporteros que asisten religiosamente cada mañana al Palacio Nacional, el mandatario invitó a los migrantes a quedarse en México, donde podrían establecerse y acceder a un trabajo.También abordó temas como el mejoramiento al sistema de salud nacional. Sin embargo, el cambio de proveedores de medicamentos en hospitales y clínicas públicas retrasó la entrega de medicamentos para el tratamiento de pacientes con enfermedades como el cáncer, especialmente de los niños.Otros dos asuntos que estuvieron expuestos en el primer tercio del año fueron el anuncio de la construcción del famoso Tren Maya en la península de Yucatán y la venta del avión presidencial, el cual fue regresado de Estados Unidos a México con el objetivo de ofrecerlo al mejor postor, aunque al final sería rifado con boletos de la Lotería Nacional el mes de septiembre solo de manera simbólica.Con el virus ya al acecho, López Obrador fue abordado por padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 y confrontado por miles de mujeres que se manifestaron en contra de la ola de feminicidios que azotan al país, teniendo casos como el de la niña Fátima como emblema. Las protestas de marzo apenas fueron el preámbulo de los meses caóticos por venir.Pandemia inevitableEl 22 de febrero la prensa mexicana dio a conocer que tres personas habían dado positivo a la prueba de covid-19. La noticia no hizo mayor eco en la sala de la sede de la administración federal durante esa semana.Por entonces, López Obrador ponía sobre la mesa otros temas como la cancelación de puentes vacacionales por días festivos, decisión de la que luego se retractó.También respondía con un satírico “fuchi, caca” a los corruptos actuales y del pasado, rechazaba el consumo lúdico de la marihuana —tema que entrado el año sería discutido por el Congreso— y llamaría a realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.Para marzo, con el virus regándose como pólvora encendida por todo el país, el presidente, que mantenía su 70% de simpatía popular, no tuvo más remedio que comenzar a abordar el tema que preocupaba a la salud pública del país y nombrar a un encargado para la atención de la contingencia, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.Pero la percepción de la opinión pública de México fue que la presidencia no estaba tomando con la seriedad que se requería a la enfermedad, que barría el mundo ferozmente desde Asia y Europa.Declaraciones como el “salgan a comer”, que hizo López Obrador el 23 de marzo, o su famoso “este es el detente” —cuando mostró unas minúsculas estampas religiosas que, aseguró, protegían a la gente de la enfermedad— fueron duramente criticadas, justo cuando arrancó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia."Todavía estamos en la primera fase”, aseguró. “Yo les voy a decir cuándo no salgan (sic), pero si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a las fondas, a los restaurantes, porque eso es fortalecer la economía familiar y popular”.El video fue publicado por el presidente en sus redes sociales cuando oficialmente había ya 316 casos de coronavirus en el país.Por esos mismos días, el presidente intentó tranquilizar al país diciendo que México tenía reservas y que no se iban a endeudar por la contingencia.Hasta finales de año, esta postura ha sido sostenida y ha sido calificada como un acierto de la administración actual. Hasta ahora, la nación no ha requerido apoyo de ningún organismo como el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la situación actual.Solo cinco días después de que el político de izquierda minimizara la gravedad de la situación causada por el coronavirus en México, el 28 de marzo, cambió su discurso y emprendió una campaña para solicitarles a los mexicanos “no salir a la calle sin que haya algo realmente necesario que nos obligue a salir, lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho si nos cuidamos”. Ese mismo día 717 personas se reportaban como contagiadas y sumaban 12 fallecidos.