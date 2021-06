3 claves sobre la reforma migratoria que se discute en el Congreso



El representante Raúl Ruiz (California) explica qué proyecto tiene más posibilidades de ser aprobado y cuándo podría ocurrir, si es que los republicanos no apoyan el plan demócrataSi los demócratas logran aplicar la llamada regla de Reconciliación a una reforma migratoria que otorgue la ciudadanía a millones de indocumentados, un proyecto podría ser aprobado en máximo dos meses, según estimaciones del representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano.Ruiz, quien es médico de profesión, fue cauteloso sobre los tiempos exactos, pero hizo referencia a la regla de Reconciliación, algo que ha expresado en otros foros con inmigrantes, pero en el podcast El Diario sin Límites expuso algunos detalles.Reconoció que los republicanos están preocupados por el impacto económico, pero también respaldan la ciudadanía a trabajadores agrícolas, debido a que varios de sus votantes o patrocinadores son dueños de granjas.Actualmente hay cinco proyectos migratorios en el Congreso, tres de los demócratas, uno bipartidista y uno más republicano, pero los primeros son los que tienen más posibilidad.De los proyectos destacan la Ley de Sueño y Promesa o Dream Act, así como la Ley de Modernización del Trabajo Agrícola, ambas aprobadas en la Cámara de Representantes y en espera de su oportunidad en el Senado.“Las dos propuestas de ley que pasaron la Cámara de Representantes están en las manos de los senadores y están teniendo pláticas para negociar un camino adelante”, adelantó Ruiz. “No se sabe muy bien cuándo van a llegar a un acuerdo”.La primera de esas leyes permitiría el camino a la ciudadanía a ‘dreamers’, portadores del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros inmigrantes con acciones diferidas (DED), mientras la segunda se enfoca a los trabajadores del campo.La otra propuesta es la Ley de Ciudadanía 2021 impulsada por el presidente Joe Biden, la cual es una reforma migratoria integral que daría la naturalización a 11 millones de indocumentados, pero los republicanos están en contra.Otro proyecto que puede tener cierta oportunidad es la Ley de Trabajadores Esenciales, que también incluye a ‘dreamers’, portadores de TPS, trabajadores del campo. Supone un beneficio para más de cinco millones de indocumentados.Aunque algunos republicanos apoyan la ciudadanía para los ‘dreamers’, hay otros que se inclinan por modificaciones migratorias que impacten a sus votantes y patrocinadores directos, como los dueños de granjas, donde más del 70% de los trabajadores son indocumentados.El representante Ruiz reconoce ese respaldo de los republicanos a los trabajadores del campo, más por un asunto económico que por un interés humanitario.“Yo creo que eso nos va a ayudar, eso es algo que ellos quieren y nosotros queremos. Podemos utilizarlo para incluir a los ‘dreamers’ y a los demas”, adelantó Ruiz. “Desafortunamente no ven la gran contribución que hacen los inmigrantes a todos nosotros en nuestro país”.Ruiz citó diversos reportes que indican que los indocumentados, incluidos los ‘dreamers’ han estado en la primera línea durante la pandemia.“Los campesinos, hay muchos inmigrantes que se han sacrificado… y sus familias han muerto por poder darnos los servicios”, expuso. “Nosotros reconocemos la importancia moral de ayudarles con su trabajo heroico, si eso no es importante, tenemos una razón económica, para aquellos que solamente piensan en sus bolsillos”.La regla de ReconciliaciónEl representante Ruiz recordó que existe la posibilidad de integrar alguno de los proyectos de ley a la discusión del Plan de Empleos Estadounidense, aunque reconoce que el presidente Biden quiere un acuerdo bipartidista.“El presidente lo quiere en una forma bipartidista y nosotros lo queremos hacer en forma bipartidista”, indicó. “Si no nos dan el apoyo, vamos a comenzar con la regla de Reconciliación del presupuesto y esa decisión, yo pienso, que va a suceder entre dos y cuatro semanas, luego después de eso va a durar como un mes o seis semanas para pasar esa reconciliación”.La postura del representante Ruiz ocurrió antes de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, indicara que los demócratas tienen una sola oportunidad de utilizar la regla para aprobar un proyecto económico sin apoyo republicano, por lo que no queda claro si pueda aplicarse a un tema migratorio.