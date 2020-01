Colombiano Álvarez y boricuas Verdejo y Díaz victoriososElhizo buenos los pronósticos al noquear en siete episodios al estadounidense Michael Seals en el evento estelar de Top Rank en el Turning Storm Casino de Verona, Nueva York, en un duelo pactado en la división de los Semicompleto.Álvarez, que no peleaba desde febrero del año pasado, cuando perdió el cetro Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo ante el ruso Sergey Kovalev.El colombiano boxeador, sabía que no tenía margen de error y no dejó ir la oportunidad, mejorando a 25-1 y 12 nocauts, mientras que Seals se quedó con 24-3 y 18 fueras de combate.Por su parte, el alto clasificado de, dio cuenta del estadounidense Manuel Rey Rojas por amplia decisión unánime.Con tarjetas a su favor por 99-91, 98-92 y 97-93, a pesar de que no se sintió del todo bien con su exhibición, por cierto, la primera con Ismael Salas en su esquina. Verdejo mejoró a 26-1 con 16 nocauts y Rojas quedó con 18-4 y 5 nocauts.También en el respaldo de la cartelera, el contendientederrotó por decisión unánime en ocho rounds al brasileño Adellson Dos Santos luego de ocho episodios en la división de los Superplumas. Las tarjetas favorecieron al boricua por triple 80-72, mejorando su récord a 25-2 con 16 nocauts por 19-8 y 15 nocauts del brasileño.