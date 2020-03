El brutal asesinato de una mujer transgénero conmociona a Puerto Rico y renueva una conversación sobre la transfobia“Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.Esas fueron las palabras estampadas en español en una camiseta usada por Bad Bunny el jueves durante su actuación en el programa de televisión “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. La estrella del trap también se puso una falda negra, en un claro esfuerzo por llamar la atención sobre un asesinato que conmocionó a su Puerto Rico natal la semana pasada.La Alexa en la camiseta es Alexa Negrón Luciano, también conocida como Neulisa Luciano Ruiz, una mujer transgénero sin techo que fue brutalmente asesinada en la ciudad de Toa Baja el lunes pasado.Alexa Negrón Luciano fue asesinada, el lunes pasado, varias horas después de que fotos de ella siendo abordada por la policía en un restaurante de comida rápida comenzaron a circular en las redes sociales.Su asesinato ha provocado indignación y ha renovado una conversación en la isla sobre la transfobia y otros problemas que enfrentan las personas transgénero y no conformes con su género.El domingo pasado, una persona en un restaurante de comida rápida de Toa Baja presentó una queja contra Luciano por ingresar al baño de mujeres, según la policía. Después de que la policía llegó para investigar el incidente y se acercó a Luciano, comenzaron a circular fotos del encuentro policial en las redes sociales.A principios de esta semana, un video subido en las redes sociales parecía mostrar a varias personas burlándose y amenazando a una persona que se creía que era Luciano, seguido por el sonido de disparos. Las autoridades aún están investigando el video. CNN no ha confirmado independientemente su autenticidad.La policía confirmó ese día que habían encontrado un cuerpo con múltiples heridas de bala en un prado cerca de una carretera principal en Toa Baja, aunque no identificaron de inmediato quién era. En línea, la gente asumió que era Luciano.Al día siguiente, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico confirmó que los familiares de Luciano habían identificado su cuerpo. La policía continúa buscando sospechosos.La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo que su muerte sería investigada como un crimen de odio.“Es cruel que estas personas le hayan quitado la vida de esta manera, grabándolo con falta de sensibilidad”, dijo Vázquez. “Eso prueba que estas personas deben ser llevadas ante la justicia lo antes posible”.La muerte de Luciano ha enojado a las personas tanto en Puerto Rico como en el resto de Estados Unidos, incluso llamando la atención de la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren.“Estoy triste por Alexa y sus seres queridos”, escribió la senadora por Massachusetts en Twitter. “Esta epidemia sigue creciendo. Debemos usar todas las herramientas que tenemos para ponerle fin y proteger a las mujeres trans de color. #SeLlamabaAlexa”.Pedro Julio Serrano, un destacado activista LGBTQ en Puerto Rico, describió la reacción en casa como “un terremoto de conciencia” que golpeó la isla.Bad Bunny llevaba una camisa para llamar la atención sobre el asesinato de Luciano durante su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.“La gente se dio cuenta de que solo estaba usando el baño, como todos tenemos que hacer en varios momentos durante el día”, dijo a CNN. “Fue tan injusto”.Serrano condenó a algunos líderes conservadores y religiosos en el país por incitar el pánico y el miedo al argumentar que las personas transgénero deben usar baños que correspondan con el sexo que les asignaron al nacer. También dijo que cuando las fotos de Luciano comenzaron a circular en las redes sociales el domingo pasado, algunas personas respondieron con retórica de odio.“Fue darse cuenta de que la transfobia es real y que la transfobia puede matar”, dijo.Serrano también criticó a la policía y las organizaciones de medios locales por confundir a Luciano en los informes iniciales, diciendo que fue descrita como “un hombre vestido con una falda negra”. Las organizaciones de defensa de los derechos LGBTQ celebraron una conferencia de prensa para llamar la atención sobre el tema al día siguiente, dijo.La organización Human Rights Campaign (HRC) calificó el asesinato de Luciano como un crimen horrible, diciendo que se cree que es la segunda muerte violenta de una persona transgénero o no conforme con su género en Estados Unidos y sus territorios este año.“Tenía sueños, esperanzas, pasatiempos y no merecía que le quitaran la vida”, dijo en un comunicado Tori Cooper, directora de participación comunitaria de la Iniciativa de Justicia Transgénero de Human Rights Campaign.“HRC ha escuchado que Ruiz estaba experimentando la falta de vivienda, destacando aún más las formas en que una mezcla tóxica de transfobia y misoginia conspira para poner a la comunidad transgénero en riesgo de violencia extrema”.Las mujeres trans de color están en riesgoLa muerte de Luciano es otro recordatorio de los peligros que enfrentan las personas transgénero y no conformes con su género en todo el mundo.A menos 26 personas transgénero y no conformes con su género fueron asesinadas en Estados Unidos el año pasado, según un informe de Human Rights Campaign, aunque los defensores advierten que los números reales son probablemente más altos.Las personas transgénero y no conformes con su género también están sobrerrepresentadas en la población sin techo: el 19% ha experimentado la falta de vivienda en algún momento de sus vidas, según la Coalición Nacional para las Personas sin Techo.