El coronavirus se propaga a los detenidos de ICEEl primer inmigrante actualmente retenido en la detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha dado positivo por el coronavirus, informa Justine Coleman para The Hill. El individuo es un inmigrante mexicano de 31 años que se encuentra recluido en la Cárcel del Condado de Bergen en Nueva Jersey, donde un oficial correccional también dio positivo durante el fin de semana. La noticia seguramente alimentará los llamados para que ICE evacue los centros de detenidos vulnerables. "El sufrimiento y la muerte que ocurrirán son innecesarios y evitables", dijo Andrea Flores, subdirectora de política en la División de Igualdad de la ACLU. “ICE debe tomar medidas inmediatas y drásticas para reducir el número de personas detenidas. Si no es así, será el culpable de una crisis humanitaria ".Mientras tanto, en Houston, un empleado de un centro de detención de ICE que alberga a 833 hombres y mujeres también dio positivo por el virus, informa Elizabeth Trovall para Houston Public Media. Los abogados de inmigración del área de Houston están pidiendo a ICE que libere a todos los detenidos en la región, destacando el alto riesgo de transmisión para otros detenidos.Como hemos escrito aquí anteriormente, hay más de 37,000 detenidos de ICE encerrados en todo el país que siguen siendo extremadamente susceptibles a la propagación del virus. E ICYMI, el ex Director interino de ICE John Sandweg escribió en un artículo de opinión para The Atlantic que "los miles de detenidos que no representan una amenaza para la seguridad pública y no constituyen un riesgo de vuelo inmanejable" deberían ser liberados de la custodia.PLAZOS: Miles de solicitudes de inmigración de personas que ya se encuentran en los EE. UU. Deberán presentarse en las próximas semanas, y la administración debe actuar ahora para extender esos plazos, escribe León Rodríguez, ex director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), en un Washington Publicar artículo de opinión. Hacerlo podría salvar miles de vidas tanto de inmigrantes como de funcionarios de inmigración. "USCIS tiene el poder con solo un aviso redactado rápidamente para salvar a las personas simplemente extendiendo por la duración de la pandemia los plazos que afectarán a los extranjeros que se encuentran actualmente en los Estados Unidos", escribe Rodríguez. "Esto incluiría otorgar extensiones automáticas para aquellos cuyo estado expirará durante la emergencia nacional, y por un período razonable a partir de entonces; excusar la presentación tardía de solicitudes de cambio de estado; y otorgar el estado de "acción diferida" para aquellos cuyo estado expirará pero que de otra manera no tienen una vía legal para la extensión ".HUELGA DE HAMBRE: En medio de los temores sobre la posible propagación de COVID-19 en los centros de detención de ICE, los inmigrantes detenidos en una instalación de Nueva Jersey han lanzado una huelga de hambre para asegurar el jabón y el papel higiénico, informa Dara Lind para ProPublica. En un audio obtenido por ProPublica, un detenido se queja de que los guardias les han dicho: "Bueno, vas a tener que morir por algo". La instalación es una de al menos tres en Nueva Jersey, donde los detenidos están en huelga por el fracaso de los funcionarios para protegerlos de COVID-19. “En la grabación, [el detenido Ronal] Umaña explicó que la instalación ha proporcionado desinfectante de manos para los guardias, pero no para los detenidos. Umaña dijo que los detenidos reciben una sola pastilla de jabón durante una semana, tanto para bañarse como para lavarse las manos; si quieren más, deben comprarlo en el economato de la prisión por $ 1.70 ".ENFERMEDAD: una mujer hondureña de 21 años que es VIH positiva fue enviada a través de la frontera a México sin ningún medicamento para esperar su audiencia de asilo en Estados Unidos, informa Kevin Sieff para The Washington Post. Si bien la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. Ha dicho que los migrantes con afecciones médicas graves podrían estar exentos de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), también conocidos como "Permanecer en México", los solicitantes de asilo con VIH / SIDA y otras enfermedades potencialmente mortales han dicho que eso No ha sido el caso. "Estoy sentado aquí enfermando sin ayuda", dijo Fernanda, la solicitante de asilo hondureña, al Post desde un refugio para migrantes en México.ESTADO DE INMIGRACIÓN: el American Action Forum ha publicado un nuevo informe que describe el estado de la inmigración durante la pandemia de coronavirus, y descubrió que las últimas restricciones de la administración Trump podrían dañar la economía de EE. UU. A largo plazo. Las acciones para restringir la inmigración legal, incluida la suspensión del procesamiento de visas para las personas que buscan trabajar y vivir en los EE. UU., "Probablemente tendrían impactos negativos significativos a largo plazo en la productividad, la producción y el crecimiento económico" si continuaran, escribe Jacqueline Varas, Director de Política de Inmigración y Comercio del American Action Forum.LO QUE QUIERO LEER: con todos los poderosos libros de inmigración en el mercado en estos días, puede ser difícil priorizar la lista. Pero con las recomendaciones de amigos de todo el movimiento, hay uno que rápidamente ha subido a la cima de la lista: "Los estadounidenses indocumentados" de Karla Cornejo Villavicencio. En una reseña del New York Times, Caitlin Dickerson escribe que Villavicencio cuenta “‘ la historia completa. En una reseña del New York Times, Caitlin Dickerson escribe que Villavicencio cuenta "'la historia completa' de lo que significa ser indocumentado en Estados Unidos, en toda su debilidad y complejidad, desafiando las categorías habituales de bien y mal a través de una serie de memorias. ensayos informados infundidos".