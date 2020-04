Notas de Noorani: 20%Las principales organizaciones evangélicas de la nación están pidiendo a la administración Trump que libere a los inmigrantes detenidos "que no representan una amenaza para la seguridad pública" en medio de la pandemia de coronavirus, informa Elana Schor para Associated Press en un artículo también recogido por Religion News Service. En una carta dirigida al Secretario Interino del DHS, Chad Wolf, los líderes de nueve organizaciones evangélicas cristianas que componen la Tabla Evangélica de Inmigración escribieron que la administración debería buscar alojamientos seguros alternativos para proteger a los detenidos y empleados del virus: "Nuestra preocupación está arraigada en nuestra creencia cristiana de que cada vida humana está hecha a imagen de Dios y, por lo tanto, es preciosa y, como usted, queremos hacer todo lo posible para minimizar la pérdida de vidas como resultado de esta pandemia ".Varios de los firmantes de la carta emitieron sus propias declaraciones: "Es desmesurado detener a tantas personas, especialmente cuando hay alternativas probadas disponibles", dijo Hyepin Im, presidente y CEO de Faith and Community Empowerment, informa Marina Pitofsky en The Hill."Las condiciones de hacinamiento en muchos centros de detención hacen que sea prácticamente imposible implementar las recomendaciones de distanciamiento social e higiene de los funcionarios de salud pública", dijo Walter Kim, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, informa Jeffrey Martin en Newsweek.Bienvenido a la edición del miércoles de las Notas de Noorani. ¿Tiene una historia que desea que incluyamos? Envíeme un correo electrónico a anoorani@immigrationforum.org.ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN: Jonathan Haggerty, del Instituto R Street, brinda apoyo adicional de los rincones conservadores para la liberación de detenidos no violentos: Haggerty se unió a mi colega Larry Benenson, vicepresidente asistente de política y defensa del Foro, para redactar un artículo de opinión para USA Today afirma que la administración Trump debería liberar de inmediato a todos los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Que no tienen condenas penales graves y cambiar a alternativas a la detención para frenar la propagación de COVID-19. Muchos de los detenidos actuales tienen familia en los Estados Unidos y pueden encontrar rápidamente formas de refugiarse en el lugar, escriben. Y se ha demostrado que las alternativas a la detención, como los dispositivos de rastreo y la gestión de casos, son efectivas para garantizar que los migrantes asistan a las audiencias judiciales. “Al alejarse de la detención, la administración protegería a decenas de miles de migrantes, incluidos niños y personas en riesgo ... Protegería la salud de los trabajadores en estas instalaciones, así como a sus familias. Y protegería al público estadounidense al reducir la propagación de la enfermedad fuera de los muros del centro de detención ".21% - El impacto económico de la pandemia de coronavirus está volcando las finanzas no solo de los inmigrantes que viven en Estados Unidos sino también de sus familias que dependen de ellos para recibir asistencia financiera, informan Alejandro Lazo y Robbie Whelan en The Wall Street Journal. "En países como México, donde cientos de miles de familias dependen de las remesas enviadas por familiares en los Estados Unidos para pagar alimentos, vivienda y otras necesidades, la crisis económica de Estados Unidos está pasando factura". En 2019, los trabajadores de todo el mundo, la mayoría de ellos viviendo en los EE. UU., Enviaron un estimado de $ 38.6 mil millones en pagos de remesas (o aproximadamente el 3% del PIB total de México) a México, según el Banco Mundial. El banco agregó que esas remesas podrían contraerse hasta en un 21% entre 2020 y 2021 debido a la pandemia.VUELOS POR DEPORTACIÓN: Estados Unidos ha continuado enviando vuelos internacionales que deportan a los migrantes del país a pesar del alto riesgo de propagar el coronavirus a nivel mundial, informa Monica Campbell con The World de PRI. Los vuelos están poniendo en riesgo a países mal equipados para combatir la enfermedad: "Somos un país pobre", dijo el embajador de Haití en Estados Unidos, Hervé Denis, en una entrevista. "Tememos que esta sea [una] posibilidad que podría aumentar la propagación del virus". Aún así, la administración Trump dice que amenazará con las sanciones de visa contra países que se niegan a aceptar deportados. En noticias relacionadas, Conor Finnegan de ABC News informa que el ministro de salud de Guatemala, Hugo Monroy, "sugirió el martes que un aumento reciente en los casos se debió a deportaciones de Estados Unidos". Según Monroy, el 75% de los deportados en un vuelo reciente desde los EE. UU. Más tarde dieron positivo para COVID-19.ACTUALIZACIÓN H-1B - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) está disputando afirmaciones de que negó erróneamente alrededor de 900 registros de visas H-1B, que surgieron después de que los abogados señalaron que a muchos profesionales nacidos en el extranjero se les había negado la oportunidad de presentar una petición, escribe Stuart Anderson, director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, para Forbes. USCIS culpa a los solicitantes y empleadores por presentar solicitudes duplicadas, pero los abogados de inmigración afirman que es muy improbable que las más de 900 solicitudes rechazadas fueran duplicadas, y en cambio creen que el error se debe a fallas en el nuevo sistema de USCIS. "La evidencia indica que hasta 900 profesionales nacidos en el extranjero se les negó la oportunidad de ser seleccionados en la lotería H-1B porque el sistema que USCIS creó tiene problemas, problemas que USCIS no admitirá que existan", escribe Anderson.Gracias por leer y mantenerse saludable.Ali