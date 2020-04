La “Pollera vende cajas de pollo a precios de ganagaHouse of Raeford en Rutherford Road en Greenville comenzó a vender las cajas de pollo el martes en Miracle Hill Thrift Store.La venta se trasladó a Marathon Church en Roe Road el miércoles.Se planean más ventas para las 10 a.m. en las siguientes fechas en estos lugares:Viernes: Iglesia implacable, 635 Haywood Road, Greenville - pecho, ala de fiesta. baquetasSábado: House of Raeford / State Farmers Market, 1354 Rutherford Road, Greenville - licitaciones, alas, pechuga, baquetasLos precios de las cajas de 40 libras de todos los pollos frescos naturales de origen local sin antibióticos ni hormonas son los siguientes:Senos gigantes sin piel y sin hueso - $ 40Jumbox muslos sin piel sin hueso - $ 30Licitaciones gigantes - $ 40Alas de fiesta gigantes - $ 40Baquetas Jumbo - $ 20Todas las cajas se venderán solo en efectivo, sin límite en la cantidad de cajas vendidas.