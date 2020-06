¿Necesita ayuda con el alquiler?Los fondos aún están disponibles a través del programa de asistencia de alquiler COVID-19 de SC ThriveColumbia, SC, 15 de junio de 2020 - El Programa de Asistencia de Alquiler COVID-19 de SC Thrive, que fue diseñado para proporcionar asistencia de alquiler de emergencia a los habitantes de Carolina del Sur que enfrentan dificultades financieras debido a la actual pandemia de coronavirus, todavía tiene fondos disponibles y está aceptando solicitudes.Comenzado a fines de mayo en cooperación con la Autoridad de Financiamiento y Desarrollo de la Vivienda del Estado de Carolina del Sur (SC Housing), el programa trata de disminuir los impactos económicos de la crisis de salud COVID-19 en los residentes del estado al proporcionar fondos a los inquilinos afectados por cierres, cierres, despidos, reducción de horas de trabajo o ausencia no remunerada debido al brote. Los hogares elegibles ahora pueden recibir asistencia de $1,500 para el alquiler en un pago único a tanto alzado hecho directamente a los propietarios o las empresas de gestión."Para los habitantes de Carolina del Sur que necesitan ayuda para pagar el alquiler en estos tiempos difíciles, nos gustaría correr la voz de que todavía hay fondos disponibles a través de este útil programa SC Thrive", dijo la directora ejecutiva de SC Thrive, Tricia Richardson. "Para aquellos que soliciten, tenga en cuenta la importancia de enviar su solicitud y la documentación de respaldo, ya que esto acelerará el proceso de aprobación".Hasta ahora, el Programa de Asistencia para el Alquiler de COVID-19 ha tenido más de 3.000 personas que inician una solicitud, pero saben que puede ser difícil enviar documentación de respaldo. Muchos lugares a los que la gente normalmente iría para enviar un fax u obtener ayuda para escanear un documento están cerrados. SC Thrive alienta a los solicitantes a buscar asistencia para presentar documentos a través de propietarios, oficinas gubernamentales del condado, empleadores y organizaciones de servicio comunitario que actualmente permiten visitas. Aquellos que deseen enviar nuevas solicitudes para el programa o simplemente obtener más información al respecto pueden hacerlo en https://scthrive.org/covid-19-rental-assistance-program/.Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos para calificar para el programa, que incluyen:Los solicitantes deben ser residentes de Carolina del Sur.El ingreso familiar de los solicitantes al momento de la solicitud debe ser igual o inferior al 80% del Ingreso Medio del Área (AMI) del condado en el que residen. La elegibilidad de ingresos por condado se puede encontrar en: https://bit.ly/2LPONAh.El empleo / ingreso de los solicitantes debe haber sido afectado por la pandemia COVID-19, comenzando el 10 de marzo de 2020 o más tarde.Los solicitantes deben estar ANTERIORES en el alquiler.El pago de la asistencia de alquiler debe actualizar el saldo del alquiler.El solicitante NO PUEDE recibir ninguna asistencia de alquiler subsidiada.El solicitante NO PUEDE ser aprobado ni recibir la Compensación federal por desempleo pandémico (beneficio semanal adicional de $600).Además del Programa de Asistencia para el Alquiler de COVID-19, SC Thrive se mantiene firme para ayudar a los habitantes de Carolina del Sur que necesitan acceder a los recursos disponibles de manera innovadora. Las áreas principales de enfoque en SC Thrive incluyen la salud física, mental y financiera. La organización también brinda una variedad de capacitación y tecnología a otras organizaciones de servicio directo para que puedan ayudar de manera más efectiva a los necesitados a acceder a los recursos disponibles.Sobre SC ThriveSC Thrive es una organización sin fines de lucro que ofrece soluciones a los habitantes de Carolina del Sur que necesitan recursos pero enfrentan una multitud de barreras para acceder a ellos. Con varios servicios en línea, programas de capacitación y más de 400 asociaciones estratégicas, SC Thrive conoce a las personas donde se encuentran y ayuda a simplificar procesos complejos, brindando a los residentes de Carolina del Sur un acceso más eficiente a los recursos de calidad de vida necesarios para que puedan avanzar hacia la estabilidad.