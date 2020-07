Comprar en línea de forma segura durante la pandemia

Advierten los expertos, que los ciberdelincuentes también acuden en masa a los sitios de comercio electrónico. Sus delitos favoritos incluyen abrir cuentas falsas en sitios minoristas y secuestrar cuentas reales a través del robo de identidad.El fraude en línea ya estaba en aumento antes del COVID-19 en gran parte gracias al despliegue de la tecnología de chip y firma, que ha hecho que el fraude de tarjetas de crédito en persona del pasado sea mucho más difícil de lograr.Aquí hay consejos importantes para protegerte. Además, solo un recordatorio rápido, como consumidor, no eres responsable de los cargos fraudulentos en tus tarjetas de crédito. Si ves un cargo que no parece correcto, repórtalo a tu banco y eliminará el cargo y te emitirá una tarjeta nueva.Asegúrate de que tu computadora, dispositivo móvil y software. Eso puede contribuir en gran medida a bloquear todo tipo de amenazas en línea.Establecer, o mejor aún, usar un administrador de contraseñas, también evitará muchos problemas. Y, mientras lo haces, habilita laque agrega una segunda forma de identificación, como una huella digital o una clave física, siempre que puedas.Si bien los minoristas de renombre se han visto comprometidos por Magecart, tienen más probabilidad de tener protecciones de seguridad de datos adecuadas. Y si un sitio se ve incompleto en general, aléjate. Si bien puede no ser un vehículo para Magecart, aún podría ser una estafa.Puedes usar el sitio web de tu restaurante favorito para pedir tu comida, pero es más seguro pagar en persona luego. Considera usar efectivo o un servicio como Apple Pay, donde el minorista no maneja la información de tu tarjeta de crédito.Los investigadores han reportado grandes picos en correos electrónicos de phishing con la temática del coronavirus. No hagas clic en enlaces ni abras archivos adjuntos en correos electrónicos de personas que no conoces.Y nunca ingreses tus credenciales bancarias ni otras credenciales en un sitio web al que hayas llegado siguiendo un enlace en un correo electrónico. Estas son las formas en las que ocurre la gran mayoría de las adquisiciones de cuentas.En su lugar, abre una nueva pestaña del navegador e ingresa la URL del sitio a mano o mediante una búsqueda en la web.Esto hace que sea más fácil detectar el fraude. Aún mejor, usa un servicio de pago móvil, como Apple Pay o Google Pay, siempre que sea posible. Estos servicios usan tokens seguros que no valen nada si son robados.Si vas a utilizar la misma computadora para el trabajo o las cuentas financieras que para comprar, configura cuentas de navegador separadas. Eso ayudará a evitar que cualquier extensión o secuencia de comandos del navegador relacionada con compras maliciosas que puedas descargar accidentalmente acceda a tu información relacionada con el trabajo. Incluso puedes usar dos navegadores completamente diferentes, como Chrome y Firefox.