“Querida Ceci?

¡Pasé los 40 y no sé cómo cuidar mi piel!

¡Hola mis queridos lectores! Ya estamos en verano, pero cuídense del Coronavirus y a seguir con las regulaciones.Recibí tres notas muy interesantes. Me preguntan que su piel esta mas allá de los 40, es decir que una tiene 41 y la otra 39, y la ultima 43.Ya pasaste los años 20 y de nuevo estas con el fastidioso acné. ¿Que has hecho para merecerte esto en tu vida adulta? Las causas son variadas; puede ser el resultado de una limpieza inadecuada del cutis o de una dieta desequilibrada.En la vida cotidiana todos padecemos de estrés. Este es un factor que contribuye tanto a la falta de sueño como a la descarga exagerada de las glándulas sebáceas. Las fluctuaciones hormonales y las alergias pueden ser responsables de los problemas en tu piel.Las fluctuaciones hormonales que causan problema en la piel adulta, en las mujeres que han pasado los 30, los brotes pueden ser causados como factores nerviosos, preocupaciones, estrés y acumulaciones de efecto nocivos en casos hormonales ocasionado por un síndrome del ovario poliquístico.El ciclo comienza con la acumulación de un exceso de células muertas que no se eliminan y terminadas en un poro. El desecho celular que bloquea el poro es el primer paso para la inflamación. La piel produce un exceso de grasa llamada sebo. La incidencia de los brotes se reduce con el paso de los años; sin embargo, esto depende de la causa que los provoca.El cuidado de la piel es esencial para evitar que aparezcan, por eso es importante evitar que aparezcan porque puede incidir en brotes de acné cuando vayas a adquirir tus productos antiacné es recomendables que tengan los siguientes productos: Acido salicílico adapileno más peróxido de benzoico o niacina. Tu piel requiere de más cuidado y es muy importante que tus alimentos también. Dios los bendiga puede escribirme al periódico Latino Neswpaper POBox 522, Mauldin SC 29662. O a cmsanez177@gmail.com