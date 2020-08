Querida Ceci

Cómo le digo a mi novia que soy HIV+

Hola mis queridos lectores, espero que se encuentren bien usen mascarillas para protegerse del Coronavirus.Jorge me escribió y dice que tiene 25 años y está locamente enamorado de su novia. Ella tiene 23 años y quieren casarse, pero me dice que él es HIV de hace dos años. Su doctor le a dicho que puede llevar una vida casi normal con sus medicamentos. Él dice que no sabe cómo decírselo a ella, y si le confiesa a su novia los dos van a ser infelices. ¿Me pregunta que debe de hacer?con las medicinas nuevas el promedio de vida de una persona con HIV dura más. Antes duraban entre 9 y 11 años, pero ahora es mucho mayor. Desde luego estoy de acuerdo con tu Doctor, ya que fui consejera certificada de HIV.Te aconsejo que debes decirle la verdad a tu novia. No creo que debas de seguir una vida como una persona que no está infectada con el virus de HIV.Tu vida debe ser cuidadosamente llevada con una serie de precauciones a seguir, una de ellas es tu vida sexual. Me parece que le debes una explicación a tu novia en la situación en la que te encuentras, no te olvides que la puedes contagiar.Déjame decirte que la situación del virus de HIV ha cambiado muchísimo. una persona con el virus podía durar desde 9 años casi, pero la medicina del HIV ha cambiado y una persona puede durar mucho más tiempo. Ahora existen nuevos medicamentos y antes que sea determinada con el SIDA el tiempo se ha extendido mucho más y la persona tiene más tiempo.Claro que eventualmente sus defensas o sea en sistema inmunológico está bajo, pero con esta nueva medicina y los tratamientos. También los cuidados son diferentes la alimentación varía los cuidados del cuerpo son más fuertes y la persona estará un poco más fuerte para poder sobre llevar esta enfermedad También te digo no va a desparecer, pero si la situación es mucho más diferente. Pero díselo lo más pronto posible.Dios los bendiga. Pueden escribirme a ”Querida Ceci” P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662 también a mi correo electrónico siguiente cmsanez177@gmail.com.