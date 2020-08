Querida Ceci?

Comer con Frecuencia pero saludable.

Hola mis queridos doy respuesta a dos cartas en la que me preguntan qué debemos comer para vivir más tiempo.La mejor ayuda es nuestra alimentación que nos protege de la Diabetes II, enfermedades del corazón, insomnio y muchas más.el mejor alimento es el jengibre. Los componentes de esta raíz tienen un sabor fuerte pero que ayuda como antinflamatorio y ayuda como adelgazante de la sangre. Sería bueno comerlo todos los días y se puede preparar como te, o rayado en las ensaladas. También se puede consumir los pimientos rojos, las semillas de la calabaza, que tiene muchos antioxidantes. No se olviden aquellos que sufren de Artritis a comer todos los días estos alimentos que nos van a ayudar considerablemente.Comer muchos frijoles, sobre todo los oscuros, como los Kidney. los pintos los navy, porque tienen un alto número de carbohidratos. Las personas que tienen diabetes tipo II tienen problema de que el cuerpo no produce el nivel de azúcar o insulina que se necesita para que la glucosa pueda llegar hasta la sangre y de esa manera a sus células. Así es que a comer muchos frijoles que son tan ricos en proteínas, los garbanzos son muy ricos en proteínas.El descanso es muy importante para que el cuerpo trabaje bien. Hay que descansar por lo menos de 7 a 8 horas diarias y por favor no consuma mucho café, que tomarlo por la noche resulta muy negativo. Trate de vivir relejado para una buen descanso lea un poco por la noche antes de dormir o tome leche tibia o te de Manzanilla ayuda mucho al sistema nervioso de paso te deja dormir.Para las mujeres que sufren todos los meses se les recomienda que consuma muchos alimentos que contengan calcio como los quesos, la leche. El consumo de los quesos ayuda muchos con los cólicos. Pasamos por situaciones que debemos tener mucho cuidado. Buena suerte.Pueden escribirme a a “Querida Ceci” Periódico Latino P.O. Box 522, Mauldin ,SC 29662 o por email a cmsanez177@gmail.com.