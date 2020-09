“Querida Ceci”

¡Acabar con las críticas destructivas y mejorar nuestro comportamiento!

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? Espero que bien y gozando con su familia de este tiempo tan rico y agradable. Acuérdense de seguir con las instrucciones del coronavirus y pidiéndole a nuestro creador que se acabe esta situación pronto.Recibí una carta de un grupo de amigas y una de ellas les hablo de mi columna y me piden les responda acerca de lo que son las críticas y del mal que hace a las personas sobre todos si es por envidia, la crítica y envidia andan de la mano.Todos tenemos desafíos en la vida. Nadie pasa por la vida sin encontrárselos, si no fuera así, ¿qué objeto tendría venir a esta escuela que se llama tierra? Tómense un momento en pensar en sus propias pautas de comportamiento, en tus problemas y en las cosas que te traban y observa en cuál de estas entran las críticas, temor culpa o resentimiento.A estas cuatro categorías las llamo los cuatro grandes. ¿Cuál es tu predilecta? ¿La mía es una combinación de crítica y resentimiento, quizás la tuya sea una combinación de dos o tres? Hagamos una autocrítica de nuestro comportamiento y veamos nuestros virtudes y defectos para ayudarnos a nuestra superación.No podemos negar sus cualidades sentimientos, habilidades, defectos como también las cosas que nos hacen hacer unas personas buenas, sencillas, honestas, de sentimientos sanos etc. Hay tantas virtudes como defectos pero que aunque ustedes no lo crean la crítica puede ayudarte a ser una persona honesta.También debemos hablar de las críticas constructivas que en vez de perjudicarte ayudan a las personas a ser mejores a superarse. Tus creencias siempre reflejan lo que la persona es por dentro. Pero si observas a las personas con quienes te relacionas veras que todas ellas reflejan algo inquietante también puedes ver si reflejan comportamientos sanos.No hay que criticar a las personas ya sea en el trabajo, en la vida diaria, etc. Y sabes por qué, porque tenemos mucho que aprender para corregirnos los defectos que tienes pero hagamos de la crítica algo constructivo y todo mejorara en nuestras vidas.Buena suerte y que Dios los bendiga. Pueden comunicarse y escribirme a msanez177@gmail.como al Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.