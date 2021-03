¡Divorciarse No es Saludable!

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? Espero estén bien.¡Qué es lo mejor para terminar con esta pandemia, VACUNARSE!Recibí una nota de Ana. Me dice que tiene dos hijos de 9 y 11 años de edad, 13 años de casada y lo ha pensado mucho y quiere divorciarse porque la situación con su esposo se ha hecho insoportable. Me pregunta cómo preparar a sus hijos para lo que se viene.Ana en este caso es muy importante que los padres sean positivos y amables. Es una situación muy tensa para un niño que uno de los padres le diga que el otro no es bueno o no vale nada.Como madre o padre, ámate cuanto sea posible mientras tienes experiencia que te provoquen temor o rabia, por que el niño se contagiara de tus sentimientos.Si estas pasando por un periodo de confusión, y dolor, los niños lo captarán. Explícales a tus hijos que tus cosas no tienen nada que ver con ellos ni lo que ellos valen. No permitas que se hagan la idea de cualquier cosa que pasa es por su culpa, porque eso es lo que suelen creer los niños. Hazles saber que los amas muchísimo y que siempre. Estarás allí para ellos.Te sugiero que trabajes con el espejo cada mañana en relación a tus hijos. Haz afirmaciones diciendo que pasaran con toda facilidad y sin mayor esfuerzo por los tiempos difíciles de modo que todo el mundo estará bien. Libera tus experiencias dolorosas con amor y haz afirmaciones de felicidad para todas personas implicadas en esta situación.Hay grupos de autoestima que ayudan en divorcios y separaciones en la familia. Aquí en Greenville, hay grupos que nos pueden ayudar.Creo que estamos en la antesala de cambios sobre con lo relacionada con nuestra Valia y Autoestima. hay muchos libros que pueden ayudar, y sicólogos que puedes ayudar a los niños y adolescentes con estos cambios tan fuertes y bruscos y hay veces necesarios en nuestra vida diaria. Buena suerte y que Dios los bendiga.Pueden escribirme al Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662 O a cmsanez177@gmail.com o