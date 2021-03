La realidad de la frontera sur se define por sí sola

BY MARIBEL HASTINGS AND DAVID TORRES ON MARCH 8, 2021Mientras la Casa Blanca impulsa su propuesta legislativa de reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para los indocumentados, también avanza medidas ejecutivas y cambios de política pública para poner fin a algunas de las prácticas más onerosas de la presidencia de Trump, entre otras la detención de menores migrantes y de familias.Pero es tan obvio que gobiernos van y gobiernos vienen, y la frontera sigue ahí, con su propia dinámica, sus propias preguntas y sus respuestas. En pocas palabras, la frontera se define por sí sola.Para empezar, no se puede pasar por alto que fueron las políticas de Trump las que generaron el caos reciente en la frontera, entre otras, cuando empezó a enviar a México a legítimos solicitantes de asilo con el único objetivo de que se cansaran de la espera.Pero que los migrantes de diversas naciones emprendan su viaje hacia el Norte buscando seguridad y oportunidades no es nada nuevo. ¿No se produjeron caravanas de migrantes durante la gestión de Trump? El expresidente separó niños de sus padres y muchos de ellos ni siquiera han sido reunificados con sus familias, y ni eso detuvo el flujo de migrantes.Pero tal parece que la “influencia” de la anterior administración quiere meter ruido político para confundir y tergiversar una misión que a todas luces es fundamentalmente humanitaria.En ese sentido, es de anticipar que al asumir las riendas una administración pro inmigrante se produzcan oleadas de migrantes que traten de jugarse incluso la vida tratando de arribar a este país, creyendo erradamente que la frontera “está abierta” porque ya cambió el gobierno.Los antiinmigrantes se preguntan por qué los más pobres del planeta escogen Estados Unidos como destino, arriesgándolo todo, incluso la vida. La respuesta que saben no tiene que ver con el hecho de que los migrantes quieran “invadir” esta nación porque les da la gana, sino porque la lógica que impone el paradigma de la economía convierte a la autodenominada “nación más poderosa del mundo” en la ruta inequívoca de la supervivencia humana.Cuando Trump aplicó una política cruel de división familiar para disuadir a otros de no llegar a la frontera, la cobertura mediática mostró los horrores de lo que estaba ocurriendo. Pero ahora que llega un presidente que busca implementar cambios con miras a eliminar muchas de esas políticas comienzan las apuestas para predecir su fracaso.La administración Biden enfrentará desafíos en la frontera, exacerbados por la crisis de la pandemia y sus limitantes de cómo abordar los nuevos ingresos.Así, que los políticos en Washington, de ambos partidos, usen esto de excusa para la inacción, por una parte, o el retraso en las acciones requeridas, por la otra, es harina de otro costal. Las consideraciones políticas y electorales también son una constante a la hora de mal manejar la frontera.Pero llámenle crisis, desafío o caos, la realidad de la frontera siempre ha estado presente para quienes solamente se percatan de su existencia cuando se pone de moda reportar al respecto o para perpetuar la narrativa de que cualquier intento de cambio está destinado al fracaso.Sería lamentable, que, aun fuera de la Casa Blanca, Trump siga definiendo la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo en la frontera.