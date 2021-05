EL ESTADIO AZTECA REABRE SUS PUERTAS

¿QUÉ MEDIDAS APLICARÁ?

CIUDAD DE MÉXICO, México. - Las puertas del Estadio Azteca volverán a abrir este sábado y domingo para los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2021 entre Cruz Azul y Toluca, así como para el América ante Pachuca, pero el acceso será con varias medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19.AMÉRICA, ¿FAVORITO AL TÍTULO SOBRE CRUZ AZUL?El Coloso de Santa Úrsula solo tendrá el 25 por ciento de su capacidad abierto y el inmueble ha implementado una serie de medidas para que antes, durante y después del partido no existan riesgos de contagios.Los aficionados que acudan al Estadio Azteca, deberán usar el cubrebocas durante todo el partido y deberán asar los filtros de seguridad, así como guardar la distancia y usar el gel antibacterial que se colocará en diferentes puntos de la entrada, explanada y tribunas.Cabe señalar que por petición de las autoridades no habrá acceso a niños menores de 12 años al partido y horas antes del ingreso de la afición será sanitizado todo el estadio.¿Cómo será la entrada de afición al Azteca?Los seguidores de Cruz Azul, América, Toluca y Pachuca que hayan adquirido sus boletos vía electrónica, entrarán por los accesos de Tlalpan e Insurgentes, para después ir a la rampa o túnel correspondiente y encontrar su lugar.La gente que llegue en transporte público al estadio, deberá entrar de inmediato a la zona de torniquetes y evitar pasar tiempo en la explanada de Tlalpan, lugar donde se encuentra el Citlali.¿CRUZ AZUL VUELVE A LAS ANDADAS EN LIGUILLA?Los que lleguen al Coloso de Santa Úrsula en automóvil. Deberán entrar por el estacionamiento y respetar las señalizaciones de los cajones que puede ser ocupados y al igual que el resto se les pedirá que no estén en esa zona y se metan de inmediato los accesos.¿Qué medidas habrá durante el partido?La afición deberá respetar las señalizaciones a su ingreso al estadio, así como los lugares asignados en el boleto, para así ayudar a que haya distancia entre los asistentes.Durante el partido existirá venta de refrescos y comida, mismos que podrás disfrutar en la tribuna o en los puntos de venta en la explanada, pero no existirán vendedores que llevaban los artículos hasta el lugar donde se encontraban los aficionados.Otra de las medidas y la cual es una de las importantes y novedosas, es que durante el juego no se permitirá el uso de cigarros, por lo que será un ambiente cien por ciento libre de humo.¿Cómo será la salida de aficionados en el Azteca?El Estadio Azteca implementó un método de salida para los aficionados al término de los partidos del sábado y domingo.En cuanto termine el partido y los primeros 15 minutos se dará salida a los aficionados que se encuentren en la parte baja del estadio, 10 minutos después de acabado el encuentro podrán salir los seguidores que estén en la segunda planta del inmueble, 25 minutos después de terminado el juego serán los del tercer piso del estadio los que puedan tomar los accesos de salida.Los seguidores que se encuentren en las zonas de palcos y zonas premier del estadio podrán salir 55 minutos después de que haya pitado el árbitro el final del encuentro.