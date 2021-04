5.800 infecciones por covid en personas completamente vacunadas en EE.UU.

Aproximadamente 5.800 personas que han sido vacunadas contra el coronavirus en Estados Unidos se han infectado de todos modos, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Algunas se enfermaron gravemente y 74 personas murieron, dijeron los CDC. Dijeron que 396 (7%) de las que se infectaron después de ser vacunadas requirieron hospitalización.Es la primera indicación de los CDC de cuán efectiva es la vacuna en la vida real, y la primera indicación de que las vacunas no protegen completamente contra la enfermedad grave y la muerte.«Hasta ahora, se han informado a los CDC alrededor de 5.800 casos de avance. Hasta la fecha, no se han identificado patrones inesperados en las características demográficas o de las vacunas», dijeron los CDC.Hasta ahora, alrededor de 77 millones de personas en EE.UU. están completamente vacunadas contra el coronavirus, según un análisis de los datos de los CDC. Los informes de los CDC sobre casos de infección se retrasarán en los informes diarios de las vacunas aplicadas, por lo que es posible que no reflejen los eventos más actuales.No es inesperado ver casos de estos. Las vacunas no son 100% efectivas para prevenir infecciones y como se vacunan decenas de millones de personas, se reportarán más y más casos de este tipo.La vacuna de Pfizer/BioNTech fue 95% efectiva en la prevención de enfermedad sintomática en ensayos clínicos y, a principios de este mes, las compañías dijeron que los datos de la vida real en EE.UU. muestran que la vacuna es más del 91% efectiva contra la enfermedad con cualquier síntoma durante seis meses.La vacuna de Moderna tuvo un 94% de efectividad en la prevención de enfermedad sintomática en los ensayos y un 90% de efectividad en el uso en la vida real. La vacuna de Johnson & Johnson fue un 66% en general a nivel mundial en los ensayos y un 72% de efectividad para prevenir enfermedad en EE.UU.Los CDC buscarán pistas sobre quién es más propenso a infectarse a pesar de haber sido vacunado.«Se informaron infecciones en personas vacunadas entre todas las personas de todas las edades elegibles para la vacunación. Sin embargo, un poco más del 40% de las infecciones ocurrieron en personas de 60 años o más», dijo el CDC.La mayoría, el 65%, eran mujeres y el 29% de las llamadas infecciones intercurrentes eran asintomáticas. «Los CDC están monitoreando los casos reportados para agruparlos por datos demográficos del paciente, ubicación geográfica, tiempo desde la vacunación, tipo de vacuna o número de lote y cepa del SARS-CoV-2», dijo el CDC.Además, se analizarán muestras de casos para ver cuántos son causados por variantes y, de ser así, cuáles.«Los CDC han desarrollado una base de datos nacional de casos de infecciones de covid-19 en personas vacunadas donde los investigadores del departamento de salud del estado pueden ingresar, almacenar y administrar datos para casos en su jurisdicción», dijeron los CDC.«Las infecciones en personas vacunadas representan un pequeño porcentaje. Los CDC recomiendan que todas las personas elegibles reciban una vacuna de covid-19 tan pronto como esté disponible. Los CDC también continúan recomendando que las personas que hayan sido vacunadas completamente deben seguir tomando precauciones en lugares públicos, como usar una máscara, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados y lavarse las manos con frecuencia».