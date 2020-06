5 Errores del manicure en casa

Sigue estos consejos para un manicure impresionante

Sin duda el cuidado de las manos y uñas es fundamental para nosotras las mujeres, dedicamos mucho tiempo en embellecerlas, la cual en muchas ocasiones es el broche de oro de nuestros looks.Muchas mujeres se quejan de que cada vez que pintan sus uñas en casa, no quedan ni parecidas a cuando se hacen la manicure en un centro de belleza, o también puede ser que el esmaltado quede bien, pero no dura mucho tiempo en buen estado. Si esa eres tu, puede ser que estés cometiendo uno de estos 5 errores, los cuales son muy comunes y evitan que tu esmalte actúe de una manera adecuada.A continuación te contaremos cuáles son los 5 errores deberías evitar para obtener unas uñas perfectas y un esmaltado con duración prolongada.Cada vez que vayas a pintar tus uñas, lava tus manos con abundante agua y jabón (se vean o no sucias), una vez que estén limpias, te recomendamos que limpies tus uñas con quita esmalte, así te aseguras de que eliminar cualquier posible residuo de esmalte. Al limpiar tus manos y uñas, evitarás que haya en ellas cualquier tipo de suciedad, grasa o impureza, las cuales afectan la duración y prolijidad del esmalte.Nuestras uñas son la superficie del esmalte, y debemos asegurarnos que esté apta para aplicar el producto, así nos aseguramos de que el esmalte elegido tenga una buena fijación. Antes de aplicar tu esmalte, aplica sobre tusuñas una base, la cual puede ser una capa de esmalte transparente, este producto hará que tu uña tenga una superficie pegajosa y el próximo esmalte (el de color) tendrá una mejor duración, fijación e intensidad.Muchas pintan sus uñas sin ningún patrón, es por esto que el esmaltado no queda prolijo y uniforme. La mejor técnica y la más reconocida para la aplicación del esmalte, es aplicándolo desde tres puntos. El primero desde el medio, y los otros dos por los costados (debes asegurarte de que estos tres pasos pinten por completo tu uña). Deja secar la primera capa del esmaltado por unos minutos y luego aplica otra capa. Trata que los tres pincelados estén con una cantidad parecida de esmalte.El último paso para terminar una manicure, es sellar el esmaltado, así el color tendrá más duración y costará menos que aparezcan piquetes en el. Sobre el color de tus uñas, aplica una capa de esmalte sellador, o bien, una capa de esmalte transparente. Sea cual sea el producto que elijas para sellar, debes dejar que su secado sea natural (sin apurarlo), de lo contrario, podrías arruinar la prolijidad del esmalte, uno de los errores de manicure más comunes.Aplicar muchas capas de esmalte no te asegura que el color será más intenso y duradero, sino lo contrario, mientras más delgado sea el conjunto de capas de esmalte sobre tus uñas, más será la duración e intensidad de este. Te recomendamos que no apliques más de 2 o 3 capas.