A Favor o en Contra - El voto de los latinos hizo la diferencia.

En estados decisivos para ganar la Casa Blanca, Arizona, Texas y Florida

Los votantes latinos, a favor o en contra, hicimos la diferencia en varios estados clave en las elecciones 2020. Donald Trump, ganó en Florida gracias al apoyo de los cubanos, mientras que el presidente electo, Joe Biden, ganó en Arizona y estuvo cerca de ganar en Texas por el respaldo de los hispanos, excepto en las zonas fronterizas.Estas elecciones demuestran que los latinos no somos un monolito o un grupo homogéneo. Recuerdo mi sorpresa con los latinos cuando llegué a vivir a Arizona. Con la experiencia de latinos en la costa este del país, los latinos en el oeste no son nada parecido excepto que algunos todavía hablan español. La inmensa mayoría de los latinos en el oeste son los mexicanos que vivían en esos hoy estados cuando el territorio era parte de México. Mi primera lección fue la comida, allí desarrollé el gusto por la deliciosa comida mexicana.El que somo un grupo heteroéneo es confirmado por varios estudios demográficos que indican que las inclinaciones políticas de los latinos varían según el género (hombre o mujer), la generación (por ejemplo, LatinX), el país de origen (desde México hasta la Tierra de Fuego), la religión (denominación) y el tiempo que llevan en Estados Unidos.Lo que sí es común en este grupo tan heterogéneo es que somos el grupo étnico más joven del país y, según los primeros análisis de esta elecciones, hubo una participación particularmente fuerte entre los latinos menores de 30 años.La tendencia de la mayoría de los latinosya que Trump no ganó la mayoría del voto latino en ningún estado. La gran excepción a esta tendencia, fue Florida, estado en el que ganó por 3,3 puntos gracias en parte al impulso de los cubanos, de acuerdo a un estudio del America’s Society Council of America.Trump recibió el voto del, un grupo con mucho peso en el condado de Miami-Dade, que terminó inclinando la balanza de los 29 votos electorales para el republicano.El miedo a un supuesto “comunismo o socialismo” de Biden, una idea impulsada por la campaña del político conservador republicano, y la mano fuerte de Trump hacia la isla de Cuba, provocaron que una pequeña (56%) mayoría de los cubanos votaran por el presidente saliente en las urnas.Tras conocer los resultados, unos 200 cubanos salieron este sábado a las calles de Miami para protestar por un presunto “fraude” electoral y aseguraron que Biden tendrá que enfrentar una batalla legal sobre los comicios, una estrategia planteada por el propio Trump.Arizona, un estado muy conservador y en donde viví por cinco años, solo dos candidatos presidenciales demócratas habían ganado en los últimos 70 años, cambió de rojo (republicano) a azul (demócrata) y dio la victoria a Biden, faltando el conteo de menos de 100,000 votos.Y buena parte de la responsabilidad de este resultado lo tiene la alta participación de jóvenes latinos que utilizaron su voto como rechazo a las políticas migratorias de Trump.Según datos preliminares de la firma Latino Decisions, cerca del 70% de la población latina respaldó al candidato demócrata, especialmente por la movilización de organizaciones latinas como Mi Gente y ¡Aquí se Vota!Además del voto contra Trump, varios analistas señalan el impacto que ha tenido en Arizona el repudio de los latinos contra la ley antiinmigrante SB1070 y las acciones discriminatorias e ilegales del ex alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio contra los latinos y a quien Trump otorgó un perdón presidencial poco después de llegar a la Casa Blanca.Otro factor, según expertos es el impacto que tuvieron los insultos de Trump al fallecido senador John McCain, una figura muy respetada en ese estado.El otro estado en el que los hispanos tuvieron un peso importante, sin olvidar Nevada, fue Texas. Biden fue el aspirante demócrata que estuvo más cerca de vencer ahí en las últimas décadas.En las grandes ciudades, como Houston, Dallas, San Antonio y Austin, el latino tendió a votar por el presidente electo.Uno de los grupos que trabajó para ello fue Jolt Texas. Según Antonio Arellano, presidente de la organización, Jolt Texas animó a medio millón de latinos a que votaran por primera vez y ayudaron a que la participación joven hispana creciera un 600%.Sin embargo, Trump ganó entre los latinos que viven en condados limítrofes con México, una sorpresa para el Partido Demócrata, que dio ese apoyo por contado y no se esforzó en hacer campaña ahí.