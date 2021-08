A partir del 1 de octubre quienes pidan la residencia deben estar vacunados

Los no ciudadanos que piden la residencia legal permanente deberán cumplir con un nuevo requisito a partir del 1 de octubre, fecha de inicio del Año Fiscal 2022: deberán estar vacunados completamente contra el covid-19Los inmigrantes que piden la residencia legal permanente deberán cumplir con un nuevo requisito a partir del 1 de octubre, fecha de inicio del año fiscal 2022: deberán estar vacunados contra el covid19.Así lo exige el nuevo protocolo de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) para no ciudadanos que solicitan beneficios de inmigración..La medida se agrega a una serie de regulaciones emitidas por las autoridades federales desde marzo del año pasado, cuando se declaró una emergencia mundial debido a la pandemia del coronavirus.A la fecha, el covid-19 ha infectado 37,980,821 personas en Estados Unidos con un saldo de 629,891 fallecidos, A nivel mundial el virus ha infectado a 212,982,985 personas y causado la muerte a 4,447,156 personas.El reglamentoDe acuerdo con la nueva regla para inmigrantes, los CDC indican que los extranjeros “que solicitan un ajuste de estatus para la residencia permanente, son examinados médicamente con mucha anticipación al ajuste de estatus”.Debido a esto, “una prueba de detección de COVID-19 negativa en el momento de la evaluación médica no garantiza que el solicitante no tendrá COVID-19 en el momento en que el solicitante se convierta en residente permanente legal”, advierte.Señala además que “una combinación de vacunación y prácticas de control de infecciones de rutina proporcionará la mejor protección contra COVID-19 para los solicitantes y la comunidad”. Y agrega que los peticionarios de la Green Card deberán demostrar que están vacunados a partir del 1 de octubre o de lo contrario les negarán la solicitud de residencia.Qué significa“De acuerdo con la nueva regla, la persona que no está vacunada contra el COVID-19 al 1 de octubre y pide la residencia o está en proceso de recibirla, le rechazarán la petición porque no cumple con un requisito clave en medio de esta pandemia”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).“Por el hecho que la persona no está vacunada, no califica para recibir la tarjeta verde. La decisión que la agencia tome cuando rechace una petición de residencia, no se puede apelar”, agregó.Los CDC indicaron que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) “ha recomendado la vacuna COVID-19 para la población general de Estados Unidos” y, por tanto, “ahora cumple con los criterios para las vacunas requeridas y es un requisito para los solicitantes elegibles para recibirla”.La agencia federal dijo además que “el solicitante de la Green Card debe completar la serie de vacunas COVID-19 y proporcionar la documentación de la vacunación al cirujano civil en persona antes de completar el examen médico”.La vacuna contra el COVID-19 debe agregarse a la lista de vacunas exigida por el gobierno federal, agregaron las autoridades sanitarias.Las excepcionesEn cuando a los menores de edad, los CDC señalan que las vacunas por ahora solo son recomendadas para menores de 12 años en adelante.“Si el solicitante es menor que el límite de edad más bajo para las formulaciones en uso (menos de 12 años en el momento de la publicación), esta exención general debe documentarse”, indica la regla.En cuando a personas o inmigrantes que piden la residencia y tienen problemas médicos o contraindicaciones que impide recibir la vacuna contra el COVID-19, los CDC dijo que “deben documentar la razón por la cual no se les debe administrar la vacuna”.Si el solicitante ha tenido una reacción grave a la primera dosis, se considerará una contraindicación para recibir una segunda dosis. Pero la primera dosis debe documentarse, además de la exención.Los CDC también dijo que los extranjeros pueden solicitar una exención basada en convicciones religiosas o morales. Pero que esto no garantiza que el trámite será aprobado. “La Oficina de Inmigración y Aduanas (USCIS) determinará si se otorga este tipo de exención, no el médico o los CDC”.