A punto de apoyar el proyecto de gasto social, la Cámara de Representantes

Los legisladores de la Cámara de Representantes se reunirán de nuevo este viernes para votar el paquete legislativo de gasto social y medioambiental de 1.85 billones de dólares impulsado por el presidente, Joe Biden, que también incluye una reforma migratoria, luego de que los republicanos alargaran la discusión.Tras hablar durante 8 horas y 32 minutos, el líder de la minoría, el republicano Kevin McCarthy, rompió el récord al discurso más largo pronunciado en la Cámara Baja.McCarthy comenzó a hablar a las 8:38 pm del jueves y puso fin a su maratoniano discurso alrededor de las 5:04 am del viernes entre vítores y aplausos de los republicanos. Con ello, superó la marca de ocho horas establecida por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.A la mitad del discurso del republicano, aproximadamente, el líder demócrata confirmó que la votación no ocurriría esta madrugada.Horas antes Pelosi había mostrado su optimismo sobre la posible aprobación en las próximas horas del proyecto de ley.¿Qué sigue ahora?La votación del proyecto, clave en la agenda legislativa de Biden, se pospuso hace dos semanas por las objeciones de demócratas moderados, entre ellos el senador Joe Manchin, con quien se está negociando de cara a su paso posteriormente por el Senado.Sin ningún apoyo republicano en la Cámara de Representantes, los demócratas tendrán un margen muy estrecho para aprobar la medida: bastaría con que perdieran tres votos para que el proyecto de ley fuera rechazado.Una vez aprobado debería pasar al Senado, donde los demócratas tienen 50 votos por otros 50 de los republicanos: perder aunque fuera un solo apoyo haría naufragar la medida.Los republicanos se han comprometido a votar en bloque en contra, por lo que los demócratas decidieron aprobarla mediante un procedimiento especial, conocido como reconciliación, que les permite sacarlo adelante con sólo 50 votos, en vez de los 60 reglamentarios.Pero se han encontrado con el rechazo de algunos demócratas, y en especial de Manchin, demócrata por West Virginia, que obligó a rediseñar el paquete para recortar sus ambiciosas medidas sociales.¿Qué incluye el plan?El plan de Biden busca destinar más recursos para el cuidado de los niños, educación preescolar gratuita, reducir los costos de los medicamentos para los mayores y combatir el cambio climático.Entre las provisiones que fueron incluidas de nuevo en la medida, después de que el Partido Demócrata sufriera derrotas electorales en Virginia y Nueva Jersey este año, se encuentra los permisos de maternidad y paternidad con derecho a paga, permisos para cuidar de un familiar enfermo y licencias por discapacidad médica. Así como un aumento de 10,000 dólares en las deducciones que hace la federación de los impuestos que cobran los estados y las localidades.También se agregaron en el paquete medidas para beneficiar a los inmigrantes indocumentados, si bien se terminó por desechar la reforma migratoria integral con un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas. En cambio, se incluyó la creación de un programa que ayudaría a unas 7 millones de personas sin estatus legal a obtener permisos de trabajo y viaje válidos por cinco años. Así como un fondo de 100,000 millones de dólares para apuntalar el sistema de inmigración y así acelerar el procesamiento de los casos en las cortes.Tanto Biden como los líderes demócratas en el Congreso han asegurado que este paquete de 1.85 billones de dólares, destinado a gastarse en un plazo de 10 años, se pagaría con aumentos a los impuestos a los más ricos y las corporaciones más grandes.La Oficina de Presupuesto del Congreso, un órgano independiente, publicó su análisis sobre el costo del proyecto de ley, señalando que podría aumentar el déficit público en 160,000 millones de dólares a lo largo de 10 años.Aunque esa determinación contradice lo que han dicho Biden y otros demócratas, no se espera que sea suficiente como para revertir la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes este viernes.