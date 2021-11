Aaron Rodgers admite haber mentido sobre su estatus de vacunación

El tres veces Jugador MVP dijo que no deseaba la vacuna tras escuchar acerca de múltiples personas que tuvieron reacciones adversas a ella.Aaron Rodgers, quarterback de los Packers de Green Bay reconoció haber hecho comentarios engañosos a algunas personas sobre su estatus de vacunación antes de dar positivo. Rodgers se sostiene en lo dicho la semana pasada, sobre por qué no se inmunizó contra el COVID-19.Rodgers habló el martes en “The Pat McAfee Show” en YouTube y SiriusXM, cuatro días después de discutir en esa misma plataforma sobre sus razones para evitar la vacuna. Rodgers dio positivo el miércoles de la semana pasada y no pudo jugar el domingo, en la derrota de los Packers 13-7 ante Kansas City.“Hice algunos comentarios que posiblemente algunas personas consideraron que eran engañosos”, dijo Rodgers. “Para cualquiera que se sintió engañado por esos comentarios, asumo total responsabilidad por ello.”El astro permanece en cuarentena en su casa en Green Bay.“Compartí mi opinión, que es polarizante”, dijo Rodgers. “Lo entiendo. Y confundí a algunas personas sobre mi condición con mis comentarios, cosa por la que asumo la responsabilidad. Pero, al final, me debo apegar a quien soy y lo que represento. Me mantengo firme en lo que dije”.En una conferencia de prensa el 26 de agosto, se preguntó a Rodgers si estaba vacunado. El mariscal de campo respondió diciendo: “sí estoy inmunizado”.Rodgers había dicho el viernes que buscaba tratamientos alternativos en lugar de las vacunas autorizadas por la NFL debido a que es alérgico a un ingrediente de las vacunas Moderna y Pfizer, sin especificar cuál.El tres veces Jugador Más Valioso de la NFL dijo que no quería la vacuna Johnson & Johnson después de enterarse que muchas personas tuvieron reacciones adversas a ella. Rodgers añadió que estaba preocupado por problemas de fertilidad en caso de aplicarse alguna de esas tres vacunas.Pero los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y grupos de obstetras niegan que haya evidencias de que las vacunas contra el COVID-19 generen infertilidad en hombres o mujeres. De hecho, recomiendan aplicar las vacunas contra COVID-19 incluso a mujeres embarazadas.Rodgers no especificó a qué comentarios hacía referencia. Pero unos 20 minutos después reconoció que pudo haber engañado a algunas personas sobre su condición con respecto a la vacunación.Las vacunas contra COVID-19 autorizadas para su uso en Estados Unidos fueron probadas en cientos de miles de personas y resultaron ser seguras y efectivas para reducir drásticamente el riesgo de enfermar seriamente y morir. Los casos de reacciones secundarias son extremadamente raros.