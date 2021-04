ACA y el seguro de salud para los latinos

Período especial de inscripción y aumento de subsidios en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ayudará a multitud de hispanos

WASHINGTON: Un nuevo análisis del Instituto de Política Pública de AARP revela que, en 2019, alrededor de uno de cada cinco latinos de entre 50 y 64 años carecía de seguro médico. Y si bien la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA), redujo significativamente las disparidades raciales y étnicas asociadas con la capacidad de compra de seguro de salud entre las personas de entre 50 a 64 años, el 20% de los latinos de esas edades carece de seguro médico; esta tasa es casi tres veces mayor a la de los blancos no hispanos.De hecho, el análisis de AARP revela que, en 2019, una persona de 64 años con un ingreso por encima del límite que le permitiría recibir subsidios bajo la ACA, habría tenido que pagar, en promedio, casi el 30% de sus ingresos para obtener una póliza de seguro de salud.Sin embargo, dos cambios recientes en las políticas públicas ayudarán a los latinos adultos de mayor edad que no cuentan con un seguro médico, a adquirir una póliza a precio razonable.Una disposición de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos (American Rescue Act) limita, por dos años, la cantidad que una persona tendrá que pagar por un seguro de salud a 8,5% de sus ingresos. Un período de inscripción especial disponible a partir de hoy permitirá a los latinos comprar seguro médico individual a través de ACA hasta el 15 de agosto de este año."Si bien la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio ha reducido en gran medida el número de latinos adultos de mayor edad que carece de seguro médico, muchos latinos de entre 50 y 64 años siguen marginados de la compra de una póliza individual", dijo Yvette Peña, vicepresidenta de Estrategias para Audiencias Hispanas/Latinas de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de AARP."Queremos asegurarnos de que los latinos adultos de mayor edad que carecen de seguro de salud sepan que los nuevos subsidios están disponibles, y que los seguros de salud que anteriormente eran inasequibles podrán ser ahora parte del presupuesto familiar", agregó Peña.A partir del 1.° de abril, AARP llevará a cabo una campaña informativa con el objeto de divulgar el período de inscripción especial y los nuevos subsidios que reducirán en gran parte el costo de los seguros de salud para millones de latinos en el país. Para más información sobre cómo obtener una póliza de seguro médico durante este período especial pueden visitar aarp.org/SeguroACA.AARP es la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen. Con casi 38 millones de socios, AARP trabaja para fortalecer las comunidades y lucha por los asuntos de mayor importancia para las familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y el bienestar personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visita www.aarp.org (en inglés), www.aarp.org/espanol (en español) o síguenos en @AARP, @AARPenEspanol and @AARPadvocates, @AliadosAdelante en las redes sociales.