Activista llaman a moderar celebración

Si bien las organizaciones civiles que defienden a inmigrantes consideran como un gran paso la aprobación del proceso de Reconciliación para el plan de $3.5 billones de dólares, también esperan ver los detalles de las leyes y cuántas 'green card' serán avaladas“Con la votación de la resolución presupuestaria en la Cámara de Representantes, estamos muy cerca de aprobar finalmente una solución permanente para millones de nuestras familias indocumentadas”, reconoció Yesenia Mata, directora ejecutiva del Centro de Derechos del Inmigrante La Colmena.Sin embargo, consideró que falta una larga ruta por recorrer y la posible oposición y obstrucción de algunos congresistas, como la representante republicana Nicole Malliotakis (Nueva York).“No podemos celebrar todavía; todavía hay mucha oposición no solo de los republicanos… sino también de algunos demócratas“, lamentó.La organización Faith in Action también se sumó a la celebración, pero espera que los congresistas “cumplan” con su promesa de aprobar el camino a la ciudadanía para ‘dreamers’, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores esenciales, incluidos los del campo.“La aprobación de esta resolución presupuestaria… es un paso histórico hacia el reconocimiento de la humanidad de la comunidad inmigrante”, dijo Nanci Palacios, subdirectora de esa agrupación. “El impulso está de nuestro lado y no dejaremos de presionar hasta que nuestros funcionarios electos cumplan las promesas”.Paola Luisi, directora de Families Belong Together, la forma en que congresistas buscan aprobar la ciudadanía para millones de indocumentados, contemplando $107,000 millones de dólares para establecer reglas sobre ‘green card’.“El Congreso tiene el imperativo moral de aprobar un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, los titulares de TPS, los trabajadores esenciales y aquellos que huyen de desastres y violencia”, consideró. “Hoy fue un paso histórico y muy retrasado hacia el cumplimiento de la promesa estadounidense”.La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), agreadeció a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), por el impulso de este proyecto.“Reconocemos que este es un paso en un largo viaje y el destino está a la vista”, adelantó. “Así que a medida que avancemos en las próximas semanas, continuaremos apoyando el camino generoso y justo hacia la ciudadanía… El trabajo no ha terminado de ninguna manera”.Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, dijo que habrá que esperar los detalles que se integrarán en el proyecto de ley real.“En este ambiente político polarizado, el optimismo es difícil de conseguir, especialmente cuando se trata de políticas sobre inmigrantes”, señaló. “A medida que los proyectos de ley tomen forma, los miembros del Congreso deben recordar que el 70 por ciento del país apoya el camino hacia la ciudadanía“.En qué consiste el proceso>> El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proceso de Reconciliación para el paquete económico de $3.5 billones de dólares.>> En las guías generales se contempla otorgar ‘green card’ a inmigrantes elegibles. No hay un número definido.>> Los comités judiciales de ambas cámaras deben preparar proyectos que incluyan la ciudadanía para indocumentados.>> La parlamentaria del Congreso debe aprobar los proyectos de ley, para ser votados bajo el proceso de Reconciliación.>> No hay una fecha de votación final en los plenos de ambas cámaras, pero se espera que ocurra a más tardar en octubre-noviembre.