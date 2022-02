Activistas mantiene su presión para lograr la protección de indocumentados

Como parte del plan para “resucitar” la agenda ‘Build Back Better’ (BBB – Reconstruir Mejor), legisladores demócratas buscarán integrar una propuesta de protección para indocumentados, al tiempo que organizaciones civiles refuerzan su campaña para lograr ese objetivo.“Son dos semanas de acción para incluir a los inmigrantes y la actualización de la propuesta de recuperación nacional Build Back Better… pedimos la actualización del Registro”, adelantó Angélica Salas, directora de CHIRLA.Salas agregó que también se está pidiendo a los legisladores “no tomar en cuenta” la decisión de la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien rechazó la modificación de la Ley del Registro bajo el proceso de Reconciliación, además de impedir la inclusión de un perdón a la deportación por 10 años, también conocido como plan C.En la conferencia de prensa vía Zoom también participaron los representantes Jesús “Chuy” García (Illinois) y Adriano Espaillat (Nueva York), quienes han mantenido su respaldo a modificaciones legislativa para proteger a los indocumentados.“La recuperación del país no será posible, al menos que los inmigrantes sean incluidos en este paquete… Las siguientes dos semanas son críticas”, adelantó Espaillat en una conferencia de prensa convocada por las organizaciones. “Queremos la reforma migratoria y la queremos ahora”.Espaillat indicó que su esfuerzo en la Cámara de Representantes es en coordinación con los representantes García y Lou Correa (California), a quienes se les conoce como “Los Tres Amigos”.“No es momento de rendirnos… mis amigos, familia y otros inmigrantes necesitan una solución permanente ahora, no un estatus de segunda clase”, dijo García. “Los senadores demócratas deben hacer lo correcto y no tomar en cuenta a la parlamentaria… las vidas de millones no pueden caer en manos de una sola persona”.El representante García pidió al presidente Joe Biden que “comprometa” al senador Joe Manchin (West Viginia) y a todos los senadores a avanzar con el proyecto.Los activistas pretenden que en el nuevo proyecto legislativo se incluya una modificación a la Ley del Registro, lo cual permitiría fijar una nueva fecha para que inmigrantes indocumentados puedan solicitar la ‘green card’, el primer paso a la ciudadanía.Un proyecto que no avanzó en el Congreso pretendía que la fecha del registro permitiera beneficiar a indocumentados que llegaron a EE.UU. antes de enero del 2010.“El Registro proporciona un camino hacia la residencia permanente para millones de Dreamers, beneficiarios de TPS y trabajadores esenciales… no ha sido objeto de una decisión formal de la Parlamentaria del Senado”, dice el documento del Comité Judicial en la Cámara, presidido por Jerrold Nadler (Nueva York), que los activistas y los representantes apoyan.Cuestionados por este diario sobre cómo lograrán avanzar en el Senado, donde justamente el proyecto de ley BBB fue detenido por el senador Manchin, los activistas consideran que ese legislador no es el único en tomar una decisión.Además de estar abiertos al diálogo con legisladores republicanos, aunque no dieron nombres de quienes podrían sumarse a su esfuerzo.“No vamos a invertir nuestra energía en convencer a Manchin”, expresó Haddy Gassama, directora nacional de Asesoría y Políticas de la organización UndocuBlack Network.Michelle Liang, gerente de Políticas y Comunicaciones de NAKASEC Action Fund, destacó el esfuerzo de los demócratas y el presidente Biden de reimpulsar la agenda BBB en el Congreso.A inicios de enero, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), adelantó que parte de las prioridades de su bancada será retomar las negociaciones de la agenda BBB.“Las negociaciones continuarán con los miembros de nuestra bancada y con la Casa Blanca, para encontrar un camino para avanzar con Build Back Better”, dijo en enero 4 el senador Schumer.La Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), FIRM Action, American Friends Service Committe, CPD Action, NAKASEC Action Fund, Make the Road, National Domestic Workers Alliance, NYIC y la coalición We Are Home se unieron para crear una campaña de dos semanas para presionar a los congresistas.Durante las Semanas de Acción Virtual buscarán que la Casa Blanca y los demócratas mantengan a flote un plan a favor de inmigrantes desde el Congreso.“Nuestro objetivo es reunirnos con los 50 demócratas del Senado, mejorar las historias de los electores directamente afectados e instar a los demócratas a cumplir su promesa sobre la ciudadanía”, dijeron. Estamos decididos a ganar este año y sabemos que el Senado puede brindar ciudadanía a través de la Reconciliación”.Para ello planean “visitas de cabildeo”, por lo que convocan a los ciudadanos a comunicarse con sus senadores y concretar una cita, documentar la reunión y compartir los documentos derivados a través de una plataforma digital.Entre el 4 y 11 de febrero también se harán campañas en redes sociales, etiquetando a los congresistas para obligarlos a comprometerse en el apoyo de un plan migratorio.