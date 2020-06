Actualización de coronavirus: Lo que debes saber en Carolina del Sur el 25 de junio

Coronavirus update: Here’s what to know in South Carolina on June 25CASES TOP 27,000Atin South Carolina have tested positive for the coronavirus and 683 have died, according to state health officials.The S.C. Department of Health and Environmental Control on Wednesday reported an additional 1,291 cases of the virus, the highest single-day increase since the pandemic began.Greenville County had the highest number of new cases with 241. DHEC reported 175 new cases in Charleston County and 183 in Horry County.Health officials reported an additional 10 deaths Wednesday.A total of 832 hospital beds were filled Wednesday with people who have the coronavirus or are suspected of having it, DHEC said. That’s up from 731 on Monday.More than 9.4 million cases of COVID-19 and 482,000 deaths have been reported worldwide, according to Johns Hopkins University. In the United States, more than 2.3 million cases and 121,000 deaths have been reported.Actualización de coronavirus: Lo que debes saber en Carolina del Sur el 25 de junioCASOS PASAN LOS 27,000Al menos 27.842 personas en Carolina del Sur han dado positivo por el coronavirus y 683 han muerto, según funcionarios de salud estatales.El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DEHEC) informó el miércoles sobre 1,291 casos adicionales del virus, el aumento más alto en un solo día desde que comenzó la pandemia.Eltuvo el mayor número de casos nuevos con 241. DHEC reportó 175 casos nuevos en el Condado de Charleston y 183 en el Condado de Horry.Funcionarios de salud reportaron 10 muertes adicionales el miércoles.Un total de 832 camas de hospital se llenaron el miércoles con personas que tienen el coronavirus o se sospecha que lo tienen, dijo el DHEC.Según la Universidad Johns Hopkins, se han reportado más de 9.4 millones de casos de COVID-19 y 482,000 muertes en todo el mundo.En los Estados Unidos, se han reportado más de 2.3 millones de casos y 121,000 muertes.