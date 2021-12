Acuerdo entre EE. UU. y Mexico para reiniciar programa “Quédate en Mexico”

La administración de Biden planea reiniciar el programa fronterizo de la era Trump conocido como "Permanecer en México" el lunes debido a una orden judicial, lo que significa que Estados Unidos enviará nuevamente migrantes a México para que esperen allí sus audiencias en la corte de inmigración.México aceptó los términos del programa y dijo que comenzaría a aceptar migrantes.El programa, que obliga a los migrantes no mexicanos a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración en Estados Unidos, fue suspendido al comienzo del mandato del presidente Joe Biden y formalmente terminado meses después.Pero en agosto, un juez federal en Texas dijo que la administración de Biden había violado la ley federal en la forma en que había procedido a deshacer el programa y exigía que se restableciera.Funcionarios de la administración enfatizaron que solo estaban reimplementando la política conocida formalmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), debido a la orden judicial.Los defensores de inmigración condenaron rápidamente el anuncio y algunos legisladores demócratas criticaron la medida.La administración planea comenzar inicialmente el programa en un puerto de entrada, pero se expandirá rápidamente a "todos los puertos clave en la frontera suroeste", dijo un funcionario, y agregó que la gente regresará a EE.UU. para las audiencias judiciales en cuatro puertos de la frontera: San Diego, El Paso, Laredo y Brownsville.El programa estará potencialmente abierto a todas las nacionalidades del hemisferio occidental, dijo un funcionario, un cambio de la política de la era Trump.Con la reimplementación de "Permanecer en México", dos controvertidas políticas fronterizas de la era Trump estarán vigentes bajo Biden. La orden de salud pública de la era Trump conocida como "Título 42" que permite la rápida expulsión de los migrantes que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México sigue vigente.La orden de salud tendrá prioridad sobre los MPP, lo que significa que Estados Unidos continuará expulsando a las personas elegibles en virtud de la orden de salud. Aquellos que no sean expulsados ​​bajo la orden de salud, serán considerados caso por caso para que esperen sus audiencias judiciales en México.La administración de Biden continúa apelando la orden judicial y planea terminar con la política si el tribunal lo permite. En medio del esfuerzo de apelación, la administración ha mantenido conversaciones de alto nivel con México para reiniciar el programa, que requiere una cooperación significativa con México en la frontera.México "exigió una serie de mejoras humanitarias" como condición para aceptar personas en México bajo este programa, dijo uno de los funcionarios.El programa se lanzó bajo la administración de Trump en enero de 2019 como un intento de frenar la migración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México.Los funcionarios dijeron que la administración de Biden ha realizado varios cambios en el programa, como preguntar a todos los posibles inscritos si tienen miedo de regresar a México.Las categorías de individuos vulnerables que pueden estar exentos de la inscripción en el programa se ampliará para incluir a las personas con problemas de salud física y mental, las personas mayores y las personas en riesgo de discriminación, en particular aquellas que puedan ser discriminadas por su orientación de género o identidad sexual, dijo el funcionario.Estados Unidos también acordó completar las audiencias judiciales dentro de 180 días "en la mayor medida posible", agregó el funcionario.Todas las personas inscritas en el programa recibirán vacunas contra el covid-19 antes de que regresen a México, un paso importante para México, dijo el funcionario.El acceso a un abogado también fue un punto de discusión entre funcionarios estadounidenses y mexicanos.Todos en el nuevo programa tendrán acceso a un abogado antes y durante sus entrevistas sobre el temor a regresar a México, así como antes de las audiencias judiciales en Estados Unidos, agregó el funcionario.Otro funcionario dijo que también se mejorará el transporte desde México hasta la frontera.Se organizará el transporte de ida y vuelta desde las audiencias judiciales, y México proporcionará acompañamiento de seguridad a los autobuses hacia y desde las audiencias.Además, las personas en el programa se mudarán de los tribunales de Laredo y Brownsville a las ciudades del interior en busca de refugio mientras esperan el transporte a una audiencia en el tribunal, dijo el funcionario.