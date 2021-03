Acuerdo histórico entre dos farmacéuticas para acelerar la producción de la vacuna de una dosis contra el corona virus

El presidente, Joe Biden, anunciará este martes que el gigante farmacéutico Merck ayudará a fabricar la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, que desde hoy comienza a distribuirse en el país.La inusual alianza entre dos compañías rivales, calificada por la Casa Blanca como "histórica", puede aumentar drásticamente el suministro de la vacuna recién autorizada el sábado, según informa la cadena NBC News.La decisión de negociar con Merck, uno de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo, y que había intentado sin éxito desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus, se produjo después de que funcionarios del Gobierno certificaran retrasos en la producción de Johnson & Johnson.Merck dedicará dos instalaciones a este proceso: una de ellas se dedicará a la fabricación en sí de la vacuna, lo que puede facilitar que se doble la producción prevista, según ha adelantado el diario The Washington Post. La otra ayudará con la colocación del producto en viales y su empacamiento para ser distribuido."Es una asociación histórica", señaló uno de los funcionarios citados por el diario, que agregó que las empresas "reconocen que se trata de un esfuerzo en tiempos de guerra", elogiando su sentido de "ciudadanía corporativa".Biden ejercerá los poderes de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1950 durante la Guerra de Corea para garantizar que las industrias nacionales provean determinados productos y servicios necesarios para la defensa nacional.Bajo esta normativa, el Gobierno dará prioridad a Merck en la obtención de los equipos que necesitará para mejorar sus instalaciones para la producción de vacunas, incluida la compra de maquinaria, bolsas, tubos y sistemas de filtración, según las fuentes citadas. El expresidente Donald Trump ya invocó esta medida en marzo de 2020 para que General Motors fabricara respiradores.Está previsto que Biden comparezca en la Casa Blanca este martes por la tarde para hablar sobre la pandemia. Previamente contactará por teléfono con los demócratas del Senado mientras se preparan para votar esta semana sobre el paquete de ayuda económico aprobado por la Cámara de Representantes.Johnson & Johnson envió cuatro millones de dosis de su vacuna el lunes, y se esperan 16 millones más para finales de mes. Los expertos dicen que puede ser un "cambio de escenario", especialmente porque solo requiere de una dosis y se puede mantener en refrigeradores normales, mientras que las otras dos vacunas requieren condiciones de almacenamiento ultrafrías.Más del 15% de la población en el país ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 hasta ahora, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Sin embargo, Rochelle Walensky, directora del organismo, y otros altos funcionarios, advirtieron el lunes que los estados no deben aflojar sus restricciones todavía.Freno en la caída de contagiosMientras tanto, la caída paulatina de los contagios de COVID-19 en el país se ha frenado. Y pese a que desde el frente de las vacunas llegan noticias esperanzadoras como la aprobación de la de Johnson & Johnson, varios expertos imploran máxima cautela antes de relajar alguna medida sanitaria porque, dicen, la amenaza aún sigue.Después de mediados de enero, el número de casos de coronavirus confirmados cada día ha ido decreciendo desde un máximo de más de 280,000 a cerca de 60,000, pero luego la tendencia a la baja se ha estancado en los últimos diez días.Mientras tanto, varios gobernadores han comenzado a relajar las restricciones sanitarias impuestas en sus estados, entre ellos Illinois, Massachusetts, Nueva York o Kentucky, por la necesidad de dar respiro a la economía.Pero la pandemia puede reservar todavía malas sorpresas, según advierten algunos especialistas: en particular, preocupa la difusión de variantes del coronavirus con potencial de mayor contagiosidad o peligrosidad.Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo este lunes que la media de contagios a siete día está incluso ligeramente al alza."Con estas nuevas estadísticas, estoy realmente preocupada”, afirmó Walensky. "Déjenme ser clara, por favor: con este número de casos y las variantes en fase de expansión, corremos el riesgo de perder por completo el terreno ganado”, agregó.“Este no es el momento para reducir medidas que sabemos que permiten frenar la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades”, dijo también.De la misma opinión es también Zeke Emanuel, quien fue asesor de salud de Obama en la Casa Blanca y miembro de la Junta Asesora sobre el COVID-19 para la Transición de poder de Joe Biden. "No deberíamos relajarnos, permitir cenas en interiores, aglomeraciones... O quitar los mandatos de poner mascarillas”."Con suerte, estamos entre lo que espero sea la última gran ola y el comienzo del período en el que espero que el COVID-19 sea muy poco común", dijo por su parte Robert Horsburgh, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en declaraciones reportadas por el diario The New York Times. “Pero no lo sabemos. He estado defendiendo que nos mantengamos firmes durante entre cuatro y seis semanas más”, agregó.Mientras tanto, se espera que hoy los estados reciban las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, aprobada en Estados Unidos el sábado pasado y ya en fase de distribución.