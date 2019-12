Acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso

Representantes demócratas dieron a conocer hoy las imputaciones por las que se acusará al presidente Donald Trump en su proceso de juicio político: abuso de poder y obstrucción al Congreso.En el primero se le acusa de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional, mientras que en el segundo se le señala por obstruir los intentos del Congreso de investigación, dijo Jerrold Nadler (D-Nueva York), presidente del Comité Judicial de la Cámara.“Debemos ser claros: nadie, ni siquiera el Presidente, está por encima de la ley”, dijo Nadler en una conferencia de prensa.En el anuncio estuvo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California).Se espera que esta semana el Comité vote ambos artículos y pase al pleno para su aprobación.El presidente Trump criticó el avance del proceso, el cual calificó de “una locura política”, debido al afirmar que su administración ha sido un éxito, además de destacar la elección en 2020.“¡Es una locura política impugnar a un presidente que ha demostrado a través de los resultados, incluido generar quizás la economía más fuerteen la historia de nuestro país, tener una de las presidencias más exitosas de la historia, y lo más importante, que no ha hecho NADA mal! #2020Election”, escribió.El jefe interino de Gabinete interino, Mick Mulvaney, dijo no estar sorprendido, además de señalar que es un proceso político, no judicial.“Este es un proceso político, no un proceso legal. No es judicial”, dijo en un evento de The Wall Street Journal, donde no quiso hablar sobre los señalamientos del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondlan, quien afirmó que el Mulvaney estaba involucrado en el tema de Ucrania y la petición para investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.“No voy a testificar aquí hoy”, apuntó. “Haremos lo que el presidente quiere que hagamos… Entonces, si el Senado decide tomar testimonio en vivo y el presidente nos indica que lo hagamos, lo haremos. Si nos indica que no lo hagamos, no lo haremos”.Trump es el cuarto presidente de los Estados Unidos en enfrentar un juicio político, luego de Andrew Johnson en 1869; Bill Clinton en 1998 y Richard Nixon en 1974, quien prefirió renunciar cuando no hubo marcha atrás.