Adiós al 23: LeBron James cambiará de número con los Lakers

La estrella de Los Ángeles Lakers dejará el 23 para volver a utilizar el 6 en su jersey, tal y como lo hizo ya en Miami.LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, dejará de portar el número 23 en su espalda con este equipo y cambiará su número de camiseta al número 6, el cual ya había utilizado en el pasado, a partir de la próxima temporada.James usó la camiseta número 6 con el Miami Heat, ganando campeonatos en 2012 y 2013. Luego regresó al No. 23 cuando volvió a Cleveland y ayudó a los Cavaliers a ganar su primer y único campeonato en 2016."He llevado el 6 durante la pretemporada desde hace muchos años. Empiezo a creer que no me conocéis en absoluto. He estado llevando este número los últimos ocho años", llegó a comentar LeBron James a la prensa cuando lo vio con ese número en un entrenamiento con Lakers.Se espera que el cambio se produzca después de "Space Jam: A New Legacy", que se lanzará el próximo mes de julio. En la película, el cuatro veces campeón de la NBA se une a Bugs Bunny en una secuela de "Space Jam" que ya protagonizó en el pasado Michael Jordan.Además, también según información de Shams Charania, de The Athletic, la otra gran estrella del equipo, Anthony Davis, sí conservará el número 3.Davis usó el número 23 cuando estuvo con los New Orleans Pelicans, donde jugó durante siete temporadas, y en su única temporada con los Kentucky Wildcats cuando ganó un campeonato nacional. Cuando firmó con los Lakers y el No. 23 no estaba disponible, eligió el No. 3.