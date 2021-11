Adiós al Estadio Azteca: la Federación Mexicana de Fútbol plantea cambiarle la casa a El Tri

México deberá cumplir una nueva sanción de la FIFA. El Tri no podrá jugar bajo el apoyo de sus aficionados hasta el mes de marzo. El presidente de la FMF Yon de Luisa quiere llevar a la selección mexicana fuera del AztecaEl Estadio Azteca es uno de los recintos deportivos con mayor historia en América. La imponente casa de la selección mexicana ha vivido una gran cantidad de partidos históricos. Sin embargo, el público juega un papel fundamental en este mítico estadio, pero en el último tiempo, por sanciones de la FIFA, la casa de El Tri ha lucido vacía.La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) apelará el último castigo impuesto por la FIFA. La sanción establece que El Tri deberá jugar a puerta cerrada en los primeros dos partidos de 2022 (Costa Rica y Panamá). Bajo estas circunstancias, los aficionados de México deberán esperar hasta marzo para poder ver a su selección desde las gradas.Quizá darle un descanso al Estadio Azteca ayude a El TriIndependientemente de que las sanciones no afecten específicamente al Estadio Azteca, gran parte de los gritos despectivos se han generado allí. A pesar de que no es una relación causal, el presidente de la FMF Yon de Luisa platea llevar a El Tri fuera de su mítica casa.“Hay que saber cuál será la resolución para saber cómo vamos a operar. Nosotros queremos acercar a la Selección a diferentes aficiones porque se lo merecen y en ese sentido habíamos pensando en sacar algunos de los partidos de marzo, pero hoy con nuestra realidad nos esperaremos a conocer la decisión”, sentenció el presidente en conferencia de prensa.Del mismo modo, De Luisa volvió a mandar un mensaje de reflexión a los aficionados mexicanos con la intención de que el “grito homofóbico” no vuelva a producirse y afecte de manera directa a la selección. “Nosotros estaremos trabajando para evitar cualquier acto de discriminación. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es más fácil avanzar con estadios llenos y con nuestra gente“, concluyó.