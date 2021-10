¡Adiós Playoffs! Red Sox echan a Yankees en juego de comodines

Boston enfrentará a Tampa Bay en un máximo de cinco juegos, el primero de los cuales está pactado para el jueves en St., Petersburg, Florida.Xander Bogaerts y Kyle Schwarber dispararon sendos jonrones ante el as Gerrit Cole, y losdoblegaron el martes 6-2 a losen el juego de comodines de laNathan Eovaldi no toleró carrera sino hasta la sexta entrada. Y cuando el juego estaba todavía apretado, Bogaerts aportó también un tiro perfecto para retirar a Aaron Judge en el plato.Así, Boston se clasificó a la serie divisional de la Liga Americana, donde enfrentarán aen un máximo de cinco juegos, el primero de los cuales está pactado para el jueves en St., Petersburg, Florida.Con Bucky Dent como espectador-amuleto y Aaron Boone en la cueva por tercera ocasión seguida en los Playoffs, los Yanquis naufragaron ante sus rivales acérrimos.Boston puso fin a la labor de Cole en la tercera entrada y venció a Nueva York en los playoffs por cercera ocasión consecutiva.Los Yanquis, quienes lideran las Grandes Ligas con 27 cetros de la Serie Mundial en la historia, no la conquistan desde 2009.Un año después de que las Grandes Ligas no tuvieron más remedio que realizar la postemporada dentro de burbujas en sedes neutrales como medida de protección ante la pandemia, se reunieron en el Fenway Park 38,324 espectadores, el mayor número en el año dentro de este recinto.Fue el quinto duelo de Playoffs entre estos adversarios. Boston tomó una ventaja de 3-2.Cole fue retirado tras aceptar el cuadrangular solitario de Schwarber en la tercera entrada y permitir que otros dos rivales se embasaran sin out. En total, admitió tres carreras y cuatro hits en poco más de dos innings, durante los que regaló un par de boletos y repartió tres ponches.