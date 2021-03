Advertencia de resurgimiento del covid-19

La directora de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), Rochelle Walensky, advirtió este lunes sobre la “perdición” hacia la que camina Estados Unidos debido al crecimiento constante de contagios de coronavirus, y rogó a los ciudadanos que sigan usando la mascarilla y manteniendo la distancia social.“Les hablo como esposa, como madre, como hija, para pedirles que aguanten un poquito más”, dijo Walensky, “yo deseo con todas mis fuerzas que esto acabe, sé que todos lo desean, estamos casi ahí, pero aún no, así que aguanten un poquito más hasta vacunarse cuando puedan, de forma que toda la gente a la que amamos siga aquí con nosotros cuando la pandemia acabe”.Walensky, que lleva semanas advirtiendo sobre los preocupantes datos sobre contagios vinculados a las nuevas variantes del coronavirus, aseguró que teme que Estados Unidos sufra una nueva oleada de casos similar a la del verano pasado y a la que sufre ahora Europa.Lo atribuyó a las nuevas mutaciones, a que cada vez más gente viaja más, y a que los gobernadores están relajando las medidas de precaución demasiado rápido (hoy les urgió de nuevo a no reabrir antes de tiempo sus estados).“Voy a salirme del guion”, dijo, “ahora mismo tengo miedo”.La media de casos creció un 10% hasta casi 60,000 al día durante la última semana, aseguró, y también han aumentado las hospitalizaciones y las muertes (un 3%, hasta una media de 1,000 al día).Al mismo tiempo, Estados Unidos roza ya los tres millones de vacunaciones diarias en los últimos días (en este caso, inyecciones de una dosis, aunque son necesarias dos en la mayoría de los casos).“Reitero mi exhorto a todos los gobernadores, alcaldes y líderes locales para que mantengan y restablezcan el uso obligatorio de las mascarillas. Por favor, no es una cuestión política. Reinstauren las ordenanzas si las cancelaron”, pidió el presidente, Joe Biden, en una conferencia de prensa este lunes para informar al público sobre el progreso en la campaña de vacunación.A la fecha de hoy, el 73% de los mayores de 65 años habían recibido al menos una dosis, y en total más de un tercio de todos los adultos. Biden anunció que dentro de tres semanas podrán vacunarse si lo desean hasta el 90% de los adultos en Estados Unidos, y que se ha duplicado el número de farmacias donde se puede hacerlo.Para esa misma fecha, el 90% de los adultos del país "tendrán un centro de vacunación en un radio de cinco millas (ocho kilómetros) de donde viven", añadió el presidente.Para conseguir ese objetivo, el Gobierno aumentará el número de farmacias que participan en el programa federal de vacunación, para pasar de 17,000 a casi 40,000 en todo el país en las próximas tres semanas.El Ejecutivo también establecerá "una docena" de nuevos centros de vacunación masiva regentados por las autoridades federales, incluido uno en Gary, Indiana, y otro en San Luis, Missouri, que se sumarán a los 21 ya creados en todo el país.