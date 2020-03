Afirmar los derechos de la mujer.

Alzar la voz





Apoyarnos mutuamente





Compartir la carga de trabajo





Implicarse





Educar a la próxima generación



En este preciso momento, mujeres y hombres de todo el mundo son parte de un movimiento sin precedentes a favor de los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia.Con manifestaciones internacionales o campañas en los medios sociales como las de #MeToo o #YoTambién, las mujeres se alzan como una sola voz, denunciando el acoso sexual, protestando por la desigualdad de salarios y reclamando más representación política de las mujeres.Tanto en conversaciones con familiares o amistades como en la participación en una organización activista, la manera más importante de actuar por la causa es alzar la voz. Al alzar la voz, puede aumentar la concienciación y derribar obstáculos.El apoyo a las mujeres y a aquellas personas que trabajan por el empoderamiento de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad de género. Se puede ser como Ayah al-Wakil y trabajar con mujeres para ayudarlas a desenvolverse en el sistema jurídico, o apoyar a mujeres emprendedoras de la comunidad.Usted puede marcar la diferencia. “Si estás en un lugar que te permite cambiar realmente la situación de las mujeres, ya no hay obstáculos que te detengan”, dice Ayah.Entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o leña o cuidar de las niñas, los niños y las personas mayores, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres.Por tanto, tienen menos tiempo para dedicar al trabajo remunerado o trabajan más horas, combinando trabajos remunerados con otros que no lo son.El trabajo no remunerado de las mujeres sufraga el costo en cuidados que sustenta a las familias, apoya a las economías y a menudo suple las carencias en materia de servicios sociales.Presentarse a unas elecciones locales, como ha hecho Coumba Diaw en Senegal, o apoyar a candidatas y candidatos que entiendan las necesidades específicas de las mujeres en su comunidad es una manera fundamental de garantizar los derechos de las mujeres.A pesar de haber crecido escuchando una retórica que limitaba a las mujeres su participación en la política y la vida pública, Coumba estaba consciente de la importancia que tenía el liderazgo de las mujeres, y se convirtió en la única alcaldesa de la región de Louga, en Senegal. Como alcaldesa, Coumba trabaja para inspirar a otras mujeres y llama la atención sobre los problemas que tienen las mujeres en la comunidad.Las y los activistas jóvenes de todo el mundo dan el paso por la igualdad de género. Con el empoderamiento de activistas jóvenes, y su educación sobre los derechos de las mujeres, podemos garantizar un mejor futuro para todas y todos.En Kirguistán, Aigul Alybaeva pone su grano de arena para fomentar los derechos de las mujeres y la igualdad de género apoyando la participación de su hija en un programa escolar que tiene como objetivo empoderar a las niñas, promover el diálogo intergeneracional y cambiar actitudes sobre el matrimonio infantil.