Agüeros para el fin de año en Colombia

Amor, salud, trabajo y prosperidad entran a la lista de deseos que todos buscan con estas curiosas costumbres; por eso queremos compartir contigo los agüeros más populares practicados por los colombianos para recibir el año con la mejor energía posible.Algunos de estos agüeros también se realizan en otros países de Latinoamérica y seguramente conoces muchos más. Creas en ellos o no, son una forma divertida de compartir en familia y darle la bienvenida al año nuevo, ya sea con viajes, buenas noticias o algo inesperado.Ver a la gente corriendo por las calles con una maleta antes de la media noche del 31 de diciembre, es uno de los agüeros más cómicos y tradicionales que se realizan en Colombia. Padres, hermanos e hijos se alistan con maletas y bolsos para darle la vuelta a la manzana; esto con el propósito de atraer muchos viajes para el próximo año. Entre más larga sea la vuelta, más lejos será el destino.No importa el tipo de uva, los importante es que cada una representa los doce meses del próximo año, y por cada uva podrás pedir un deseo. Esta es una de las formas en las que las personas creen que se pueden hacer realidad sus motivaciones para el año que llega.No importa el valor, lo importante es que el año nuevo no te sorprenda sin dinero. Desde muy temprano las familias se preparan para que todos sus integrantes guarden en sus bolsillos una buena cantidad para que no falte la abundancia.Hay para todos los gustos, en todas las tallas, con formas y adornos muy particulares. Por esta época, los almacenes de cadena comienzan a vender la tradicional ropa interior amarilla para hombres y mujeres. Algunos dicen que sirve para la prosperidad, el amor y la salud, y que todo aquel que quiera tener un buen año debe empezar el año con ropa interior amarilla al revés.Ya sea como adorno en la mesa de la cena de fin de año o llevándola en la mano, tener espigas es muy común para que la prosperidad nunca falte en el hogar. Se cree además que esta sirve para alejar las malas energías y proteger a la familia.Cuando llegue el año nuevo, lo mejor es que la persona que tengas al lado sea del sexo opuesto. Muchas personas creen que esta es la mejor forma para que el amor nunca falte. Si no tienes pareja, esto puede ayudar a conseguirla; si ya la tienes, será un buen año para el romance. Cualquiera que sea el caso, un abrazo siempre viene bien.Para saber cuál será el pronóstico económico en el año siguiente, se colocan 3 papas debajo de la cama. La primera debe estar completamente pelada sin cáscara, la segunda a medio pelar y la tercera debe quedar con toda la cáscara. Cuando sean las 12 de la noche del 1 de enero, se deben meter debajo de la cama con la luz apagada para no saber cuál es cuál.A la mañana siguiente debes elegir una papa al azar, la que escojas determinará tu situación económica en el año nuevo: la papa pelada representa pobreza, la entera abundancia, y la papa a medio pelar significa un año sin necesidades pero que tampoco va a dejar mucho.