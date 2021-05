Aguirre admite que le preocupa Rayados previo a Liguilla

El entrenador dijo para Acceso Total Fútbol que Monterrey no ha tomado “buenas decisiones” en la ofensiva de cara a enfrentar a Santos.Javier Aguirre, técnico de Rayados, comentó en exclusiva para Acceso Total Fútbol que le preocupa “el último tercio” de su equipo de cara a la Liguilla del Guard1anes 2021, donde se medirá a Santos en los Cuartos de Final; la ida se disputará el 13 de mayo y la vuelta el 16 del mismo mes.“Más que una línea me preocupa el último tercio del equipo, el equipo juega bien sin balón, con balón saca bien la pelota, hay mediocampo dinámico, hacen buenas transiciones, pero en el último tercio no tomamos buenas decisiones, no solo los delanteros, más que línea es el último tercio es donde estamos ocupados”, indicó el estratega para el programa de Izzi.AGUIRRE ES OPTIMISTA CON FUNES MORIEl ’Vasco’ Aguirre opinó sobre el momento que vive Rogelio Funes Mori, quien no anota desde la Jornada 13 en el triunfo de 2-0 sobre el Atlético de San Luis el pasado 3 de abril.El estratega mexicano cree que su goleador se reencontrará con el gol en la Liguilla para romper el récord de Humberto ‘Chupete’ Suazo y convertirse, en solitario, en el máximo goleador de la historia de Monterrey con 122 goles.“Funes Mori es un goleador natural, tuvo un tema personal que no sé si le afectó o no, pero es humano, la familia lo resintió, fue una época complicada y concedió con un par de precipitaciones, yo decidí darle cierto reposo y respiro, puse a Janssen. Rogelio es un goleador y en cualquier momento anotará ese gol histórico que le quitará presión. No estoy preocupado con Rogelio, es muy maduro, va a romper el récord y todos contentos”, puntualizó.Sobre su vuelta a la Liga MX después de 20 años, Aguirre dijo que: “No ha sido fácil para mí la vuelta de incorporarme a las rutinas, al tipo de arbitraje, los desplazamientos, pero 20 años no son nada y estamos de vuelta”.Consciente de que Rayados tiene que mejorar para ser campeón, Aguirre consideró que aprobó su primer torneo al frente del cuadro regio.“Si habría que ponerle una calificación sería ‘aprobado’, nada extraordinario, fuimos cuartos que era nuestro objetivo, se cumplió, me hubiera gustado jugar mejor, hacer más puntos, más goles, pero todo fue muy rápido y ahí estamos. Nadie nos puede descartar, sabemos a lo que jugamos, somos un equipo en la misma línea”, finalizó.