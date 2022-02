Ahora no es el momento de cambiar las recomendaciones o relajar las restricciones destinadas a prevenir el covid-19

La jefa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) defiende las pautas de uso de mascarillas de la agencia.Los CDC "todavía recomiendan que todas las escuelas alienten a los estudiantes a usar máscaras que se ajusten bien de manera constante y en interiores. Y eso es consistente con nuestra guía que también recomienda que las personas se cubran en entornos públicos interiores en áreas de transmisión alta o sustancial", dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en una entrevista."En este momento, todavía tenemos alrededor de 290.000 casos todos los días, y nuestras tasas de hospitalización ahora son más altas de lo que eran incluso en el pico de nuestro aumento de la variante delta", dijo Walensky. “Entonces, en este momento, mientras miramos hacia el futuro y planificamos, y continuaremos evaluando y siguiendo la ciencia, nuestras recomendaciones son consistentes con alentar a los estudiantes a usar máscaras que se ajusten bien”.Un número creciente de estados, desde California hasta Delaware, han anunciado esta semana sus intenciones de eliminar los mandatos de uso de mascarillas en interiores en los próximos días. Algunos otros, como Connecticut y Nueva Jersey, están eliminando los mandatos de mascarillas en las escuelas.Walensky destacó que los estados y municipios pueden determinar sus propias políticas.Según los CDC, el 99% de los condados de EE.UU. todavía tienen altos niveles de transmisión de coronavirus. Walensky dijo que era cautelosamente optimista sobre la caída del número de casos desde el pico del aumento de la variante ómicron, pero dijo que, por el momento, esos números siguen siendo demasiado altos para que la agencia considere levantar cualquier medida de mitigación."Les debemos a nuestros hijos asegurarnos de que puedan permanecer en la escuela de manera segura. En este momento, eso incluye el uso de mascarillas. Hemos visto brotes que ocurrieron en comunidades donde los estudiantes no usaban mascarillas en las escuelas y tuvieron que cerrar", dijo. "Y gran parte de nuestra orientación se basa en la cantidad de transmisión comunitaria".Algunos gobernadores y expertos en salud pública han pedido a la Casa Blanca que publique una guía sobre qué métricas de covid-19 podrían ayudar a determinar el momento apropiado para levantar las medidas y pasar de la fase pandémica a una fase endémica. Pero no hay un número específico de casos que Walensky considere como punto de referencia para cambiar la orientación."No necesariamente miro un número mágico. Lo que sí creo que es un barómetro realmente importante es cómo están funcionando nuestros hospitales", dijo Walensky.Los expertos en salud pública pronostican que, con el tiempo, el covid-19 podría volverse "endémico", lo que significa que la enfermedad tiene una presencia constante en una población pero no abruma los sistemas de salud, no sobrecarga los hospitales ni afecta a un número alarmantemente grande de personas, como suele verse en una pandemia.Unas 108.000 personas están actualmente hospitalizadas con covid-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.Las personas deben continuar usando máscaras en interiores durante algunas semanas más, dijo el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas en el Hospital de Niños en Filadelfia. Agregó que aunque la situación del covid-19 está mejorando, los casos y muertes siguen siendo altos."En este momento, tenemos alrededor del 90% de inmunidad de la población, lo que significa que las personas han sido infectadas o inmunizadas de forma natural o ambas cosas... eso es bueno. Nos estamos mudando a climas más cálidos, eso es bueno. Esto es realmente básicamente, en su centro, un virus de invierno. Los números están muy por debajo de donde habían estado, eso es bueno. Pero ayer todavía tenía 150.000 casos y 1.000 muertes. Eso sigue siendo muchos casos y muertes", dijo Offit."Entonces, lo que diría es que, independientemente de si hay mandatos o no, creo que las personas deberían usar máscaras razonablemente cuando estén en interiores durante las próximas semanas, hasta que estemos mucho más abajo de donde estamos ahora", dijo Offit. "Ya casi llegamos, si puedes aguantar unas semanas más"."Recomendamos seguir usando máscaras, particularmente cuando está cerca de otras personas, pero especialmente cuando está en interiores e incluso si está vacunado", dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para covid-19, durante una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales."Todavía estamos permitiendo que este virus circule en algunas situaciones sin control, y eso es peligroso", dijo. “No deberíamos estar haciendo eso en el tercer año de esta pandemia”.