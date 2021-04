Tiroteo deja cuatro muertos

Entre los fallecidos hay un menor de edad. Una mujer y el sospechoso resultaronUn tiroteo este miércoles por la tarde en un edificio de oficinas en la ciudad de Orange, California, dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, y otras dos heridas, informaron las autoridades.El sospechoso y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local, dijo la teniente Jennifer Amat.Las edades y el género de los fallecidos todavía se desconocen, agregó.La policía respondió a reportes de disparos en la avenida West Lincoln alrededor de las 5:30 pm, hora local. Cuando los agentes llegaron, la escena seguía activa.“Los oficiales llegaron mientras se producían los disparos y localizaron a varias víctimas en el lugar, incluidas las víctimas mortales”, escribió la policía local en la red social Facebook.Las autoridades dijeron que hubo agentes involucrados en el tiroteo. Pero advirtieron que “ya no hay una amenaza para el público”.Las cuatro personas que no sobrevivieron fueron declaradas muertas en el lugar. Los investigadores todavía no han indicado un motivo por esta balacera.El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó los eventos de "horribles y desgarradores" y dijo en un comunicado que "nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia esta noche"."Me entristecen profundamente los reportes de un tiroteo masivo en el condado de Orange, y sigo pensando en las víctimas y sus seres queridos mientras sabemos más. Mi equipo y yo continuaremos monitoreando la situación de cerca", dijo la representante Katie Porter en respuesta al tiroteo.Amat aseguró que en la ciudad de Orange, ubicada al sureste de Los Ángeles, una situación así no ocurría "desde 1997". En esa circunstancia, un pistolero que había sido despedido del Departamento de Transportes de California por robar mató a cuatro trabajadores e hirió a otros antes de que la policía lo matara.La balacera de este miércoles es la tercera situación de este tipo en conmocionar al país en las últimas semanas. La semana pasada, diez personas resultaron asesinadas en un supermercado en Boulder, Colorado, después de que un hombre abriera fuego. Y la semana anterior, ocho personas, la mayoría mujeres asiáticas, fallecieron tras ser tiroteadas por un sospechoso en tres centros de masajes de la zona de Atlanta, Georgia.