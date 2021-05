Albert Pujols tuvo sus momentos en Anaheim

Tras 10 años con los Angels, Albert Pujols se va de un equipo en el que nunca pudo tener la clase de impacto de sus años con St. LouisLa era de Albert Pujols con el uniforme de Los Angeles Angels se acabó y su carrera en las Ligas Mayores de Béisbol posiblemente llegó a su final el jueves luego que el equipo de Anaheim le diera las gracias al sacarlo de su roster.El dominicano de 41 años que es el pelotero en activo con más hits (3,253), jonrones (667) y carreras impulsadas (2,112) se queda sin trabajo. La decisión de los Angels de cortar a un titán como Albert Pujols no necesariamente era difícil de tomar por razones deportivas y financieras, pero sí una que resulta incómoda luego que el primera base y bateador designado vistiera la casaca angelina por 10 años.“La organización de los Angels orgullosamente firmó a Albert Pujols en 2011, y nos honra que él haya vestido un jersey de los Angels por casi la mitad de su carrera de Salón de la Fama”, dijo Arte Moreno, el dueño de los Angels, en un comunicado.“Los logros históricos de Albert Pujols, tanto dentro como afuera del campo, sirven como una inspiración para los atletas de todas partes, y sus acciones definen lo que significa ser una verdadera súper estrella”, agregó.Sin embargo, aunque todo lo anterior es cierto, también lo es que los logros e incontables récords establecidos por Pujols en años recientes en Anaheim no fueron suficientes frente a las expectativas del equipo y sus seguidores cuando el dominicano fue firmado con un megacontrato de 10 temporadas y $240 millones de dólares.Pujols, el pelotero extranjero con más hits bateados en MLB, lo hizo bien en Anaheim, pero no pudo acercarse a la gloria como figura prominente del club y de hecho se mantuvo todo este tiempo a la sombra Mike Trout , con quien tampoco pudo formar un 1-2 de época que muchos hubieran imaginado.El Albert Pujols de los Angels estuvo muy lejos de ser el Albert Pujols de los St. Louis Cardinals que fue sencillamente el mejor bateador de las Ligas Mayores por una década.Aunque Pujols registró con los Angels su histórico hit 3,000, sus jonrones No. 500, 600 y más recientemente el 661 con el que rebasó a Willie Mays en el quinto lugar de todos los tiempos, su impacto en el sur de California como pelotero fue tristemente discreto, y la única estadística en la que fue líder de MLB todo estos años en Anaheim fue en batazos para doble play.El jugador que en St. Louis fue tres veces ganador del trofeo de “MVP” y cuatro veces segundo lugar, con los Angels lo más alto que acabó en las votaciones fue en el lugar 17. Esto al mismo tiempo que en playoffs solo tuvo una serie de tres juegos en la que bateó para .167 (con los Cardenales disputó 15 series de playoffs de muy alto nivel y fue campeón de la Serie Mundial dos veces).Tal vez nunca haya habido un pelotero cuya carrera pueda separarse de manera más sencilla en dos partes como la de Pujols: promedio de bateo de .328, 445 jonrones, 1,329 RBI y 1,037 de OPS en 11 temporadas como Cardinal; .256, 222 jonrones, 783 RBI, .758 OPS en 10 temporadas como Angel.Se puede incluso afirmar que los grandes momentos de Pujols con los Angels tuvieron mayor impacto en Missouri que en California, y su retorno a Busch Stadium en 2019 fue uno de los momentos icónicos de su tremenda carrera. Esa nunca dejó de ser su casa.A los Angels se les debe reconocer que no escatimaron en 2011 para traer al sur de California a quien entonces era el nombre más importante del béisbol. Pero la inversión no pagó dividendos suficientes porque el gran Pujols, con toda su grandeza, pasó más con un aura de decepción que de emoción ante el público.