Alerta ante cambios sobre citas de datos biométricos

USCIS lanzó una alerta a los extranjeros con algunas visas de trabajo o estudiantil

Hay ciertos procesos electrónicos ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración que deben continuar su consulta de avance de la misma forma, es decir, la agencia no envía notificaciones físicas, como las citas para datos biométricos, por lo que el área de defensoría de la agencia recordó a peticionarios revisar su perfil en uscis.govServicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó una alerta a los extranjeros con algunas visas de trabajo o estudiantil, a fin de recordarles que deben consultar en línea sus procesos e imprimir las citas biométricas.Esto luego de que USCIS avanzara con el proceso de digitalización y enviara dichas citas solamente por el sistema personalizado de cada caso (My USCIS) o correo electrónico para aquellos que presentan el Formulario I-539 o Solicitud para Extender / Cambiar el Estatus de No Inmigrante.“Como parte de la transición al procesamiento digital, el aviso de cita de servicios biométricos aparecerá en su cuenta en línea My USCIS en ‘Documentos’ una vez que sea programada“, recuerda la agencia. “Debe llevar una copia impresa de su aviso de cita de servicios biométricos a su cita del Centro de Soporte de Aplicaciones”.Este formulario es utilizado generalmente para aquellas personas que buscan extender su estadía o cambiar a otro tipo de visa; los estudiantes con visas F y M que solicitan la reinstalación y las personas que buscan el estatus de no inmigrante V o una extensión de estadía como no inmigrante V.El envío electrónico del aviso para datos biométricos aplica si la persona interesa presentó el Formulario I-539 electrónicamente.En la página oficial de USCIS se podrá:Ver e imprimir el aviso de cita de servicios biométricos.Recibir actualizaciones de estado sobre su caso.Responder a las solicitudes de pruebas adicionales.Actualizar información de contacto.“Revise su cuenta en línea con regularidad para asegurarse de que no se pierda comunicaciones importantes de USCIS”, recuerda la agencia. “Si se registra para recibir notificaciones recibirá una alerta cada vez que se actualice su caso”.También se recordó que en caso de necesitar la reprogramación de una cita de servicios biométricos se puede hacer llamando al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833) antes de la fecha y hora de la cita actual.“Deberá demostrar que tiene una excusa razonable (también conocida como ‘causa justificada’) para reprogramar la cita”, se indica. “Si no llama antes de su cita programada o no establece una buena causa, USCIS no puede reprogramar la cita”.IMPORTANTE: Si no se presenta a su cita y la cita no se reprograma, USCIS considerará el Formulario I-539 como abandonado y puede rechazar la petición.