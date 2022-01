Alertan sobre sitios falsos para pruebas de COVID-19 que estafan a pacientes

Hay denuncias en todo el país de espacios que no están autorizados y pueden usarse para el robo de identidad. También advierten revisar las pruebas hogareñas que se compran online. Aquí todos los datos para evitar caer en la trampa.En medio de un récord de contagios de COVID-19, están surgiendo sitios de pruebas del virus en los rincones más variados —estacionamientos de centros comerciales, junto a iglesias y carreteras— que si bien ayudan ante una gran demanda de pacientes infectados con el virus, en contados casos pueden ser una estafa.Legisladores y fiscales generales de varios estados, incluyendo Illinois, Maryland, California, Texas y Pennsylvania, han advertido sobre la existencia de sitios falsos de pruebas de COVID-19 que realizan actividades fraudulentas como robo de identidad. Algunos espacios sí realizan la prueba, pero pueden no estar aprobados y tener condiciones insalubres, alertan.Sandra Jaramillo, una joven de 32 años de San Antonio, teme haber caído en uno de estos sitios cuando buscaba con desesperación dónde hacerse una prueba para poder retornar al trabajo. “Siento como que me están estafando”, dijo la joven, quien lleva más de una semana esperando los resultados.Jaramillo acudió a un sitio de pruebas temporal instalado en el estacionamiento de una iglesia cerca de su casa porque tenía síntomas como dolor de cabeza y fiebre. Le pidieron datos personales como su número de licencia de conducir, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.“Ha sido terrible. Se siente como si no hubiera otra opción ni adónde acudir para una prueba”, lamenta la joven.“Ahora que hay más y más personas buscando pruebas, los estafadores pueden estar explotando esta demanda para robar información personal, financiera o médica”, explicó la procuradora general de Florida, Ashley Moody, en una alerta emitida esta semana sobre estas nuevas estafas.Los reportes sobre sitios de pruebas falsos o insalubres abundan en el país. En los últimos días se conoció sobre uno en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de St. Louis que la policía clausuró por sospechas de actividad fraudulenta, y de otros dos en Baltimore, que reunían información para robo de identidad.“Están apareciendo sitios de prueba de COVID-19 no autorizados en toda la ciudad”, dijo por su parte el Departamento de Salud de San Francisco en un aviso en la red social Twitter el viernes.Los pacientes también pueden ser víctimas de posibles estafas con las pruebas que se realizan en el hogar y que algunos supuestos laboratorios privados ofrecen por internet, alertó esta semana la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).Cómo identificar un sitio de prueba falsoFuncionarios y expertos han proporcionado algunos indicios que ayudan a identificar estos espacios de pruebas de COVID-19 ilegítimos o no autorizados.No tienen afiliación con proveedores médicos locales o entidades gubernamentales.No entregan los resultados de las pruebas en el tiempo estipulado (o nunca).Los trabajadores parecen no conocer el proceso de prueba, no llevan mascarillas o no siguen los protocolos de salud para tomar la muestra o las directrices en cuanto al trato con los pacientes.También se pueden observar situaciones anómalas o extrañas para detectar si hay personas en el área de un sitio de prueba legítimo que no pertenecen al laboratorio o la compañía. ¿Están vestidos igual que los demás trabajadores de la salud en el lugar? ¿Están dentro del área de prueba o en los alrededores? ¿Presionan a los pacientes pidiendo información personal?En Sarasota, al sur de Tampa, la policía fue advertida de personas que se hacían pasar por médicos, ofrecían pruebas falsas en el sitio en el Estadio Ed Smith y pedían información personal a los pacientes. Allí una mujer sin equipo de protección daba a quienes hacían fila una bolsa Ziploc con una prueba de hisopo, contó un paciente a la estación local WFLA. Luego vio a un hombre recolectar muestras y tirarlas a la basura.Los sitios no habilitados pueden además intentar captar la atención ofreciendo la prueba de forma gratuita. Tal puede haber sido el caso de un sitio de prueba en el condado de San Diego, en California, que ofrecía pruebas sin costo y en 48 horas.El propio director médico del condado, Eric McDonald, dio con el lugar y advirtió públicamente que parecía ser un espacio no autorizado.El supuesto encargado del lugar negó que fuera el caso, pero la señalización no indicaba qué laboratorio o asociación estaba a cargo y un trabajador llevaba una sudadera de los Chargers en lugar de uniforme médico.Además, se debe revisar si las asociaciones son reales. Una buena forma es consultar con su médico de cabecera por un sitio legítimo o recomendado.En Philadelphia, más de 4,000 personas se hicieron pruebas en tiendas de campaña en zonas concurridas de la ciudad que estaban a cargo de una organización que se identificó falsamente como asociada con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).Para protegerse de las estafas con las pruebas en casaAntes de comprar una prueba casera o proporcionar información personal a empresas que ofrecen servicios de pruebas en el hogar, particularmente en línea, se recomienda verificar la legitimidad del producto.Es importante asegurarse de que la prueba que está comprando esté autorizada. La FDA tiene listas en línea de las pruebas de antígenos y las moleculares que están aprobadas.Solo se deben comprar productos de una tienda o sitio web legítimo y bien establecido. En línea se puede conseguir información de la empresa o el nombre del vendedor, y de posibles problemas buscando en internet con las palabras "estafas", "quejas" o "revisión".Expertos recomiendan comparar distintas reseñas en una variedad de páginas web, y chequear si la revisión fue hecha por un especialista o por un cliente.Se debe tener especial cuidado con las empresas privadas que ofrecen servicios de pruebas en el hogar gratuitos o de costo reducido, especialmente si requieren información privada para programar una cita.La FDA tiene también una lista de productos no probados o ilegales que se usan para sacar provecho de la pandemia. Estos artículos no solo son ineficaces, sino que también podrían poner en peligro la salud de los pacientes.