Alimentos contra la ansiedad

En estos momentos de confinamiento la ansiedad puede llevarnos a comer mal, se hace más importante que nunca cuidarse, hacer algo de ejercicio y alternar nuestras jornadas de teletrabajo con tiempos de relajación, para desconectar de las noticias, de la familia y hasta de nosotros mismos.Pero algo importante en estos días es la buena alimentación. Estar todo el día encerrados debido al coronavirus no es ideal para hacer dieta, más cuando nos movemos poco, tenemos ansiedad y parece que una de las mejores soluciones es dejarnos tentar por la comida.Te proponemos algunos alimentos que te van a encantar y que, además, van a ayudarte a calmar tu ansiedad cuando vayas al súper y tenlos a mano en la nevera.Cuando estás preocupada tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Con un vaso de jugo de naranja te calmarás, porque la vitamina C reduce la producción de cortisol.Contiene folato, que mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Baja en calorías y en sodio que ha demostrado tener un efecto protector sobre la diabetes.La avena estimula la liberación de serotonina, que ayuda a reducir el nivel de estrés en el cerebro. También es útil para reducir el riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y ganancia de peso.Rico en omega 3, útil para reducir la inflamación, pero también para prevenir la liberación de cortisol. Cuando estamos estresados liberamos adrenalina y cortisol.La manzanilla, la tila, la melisa o la valeriana son aliadas contra los estados de ansiedad. Tienen efecto sedante y pueden ser una alternativa al té o al café.Las ostras alivian el estrés por a su alto contenido en zinc, que reduce la secreción de cortisol. Una ostra contiene 11 mg de zinc.Los pistachos son ricos en magnesio, que equilibra el nivel de cortisol. Además, tienen pocas calorías, por lo que son un tentempié perfecto.El chocolate negro es un gran aliado contra el estrés. Sus poli fenoles y flavonoides ayudan a reducir la presión arterial, y añaden un sentimiento de calma.La espinaca, rica en folato, ayuda a generar dopamina, mejora el humor, se relaciona con la calma y el placer y reduce el riesgo de depresión.El triptófano del pavo es un antidepresivo de origen natural y un aminoácido que produce serotonina, que potencia la sensación de felicidad.Los berros son buenos aliados contra la ansiedad. Con vitamina C y la vitamina B9, previenen el cansancio y la fatiga.Las bacterias del intestino influyen en la gestión del estrés. Consumir yogur con probióticos reduce la actividad cerebral que irrita el intestino en situaciones de estrés.Las lentejas son fuente de proteínas, energía y hierro, elementos cuya deficiencia puede provocar apatía, cansancio e irritabilidad.Alimentos ricos en melatonina, que sincroniza la temperatura corporal y el ciclo sueño-vigilia. Las nueces activan su producción.Los arándanos contienen antioxidantes que ayudan a reducir el nivel de estrés, así como vitaminas C y E, junto con el magnesio y el manganeso.El arroz integral contiene vitaminas del grupo B, que ayudan a mantener saludables células, tejidos y órganos y reduce los trastornos del estado de ánimo., manteniendo sanos los nervios y las células del cerebro. Reduce el nivel de presión arterial y el cortisol.