Alimentos que te ayudan a dormir mejor

¿Sabías que los alimentos que comes antes de dormir pueden afectar tu sueño? Sí, hay comidas que pueden ayudarnos a tener una noche placentera de descanso… Mientras que hay otros alimentos y hábitos alimenticios que pueden evitar que obtengamos el sueño que necesitamos al dormir.“Los alimentos ricos en nutrientes específicos pueden mejorar nuestra capacidad para dormir y la calidad del sueño”, explicó Vandana Sheth, nutricionista registrada.Los carbohidratos en los frutos rojos pueden ayudar a aumentar la producción de serotonina en el cerebro, mientras el yogur es una fuente de triptófano que promueve el sueño. “El yogur no es solo para el desayuno. Y ayuda a satisfacer esa golosina dulce y cremosa que muchas personas disfrutan como bocadillo por la noche”.Esta opción de comida es rica en melatonina, una hormona que desempeña un papel fundamental en el ciclo de sueño del cuerpo. Cuando oscurece, la producción de melatonina aumenta, lo que ayuda a promover un sueño saludable.Los garbanzos y la leche son fuentes de triptófano, un aminoácido que puede ayudar a mejorar el sueño. El triptófano se convierte en melatonina en el cerebro, así como en serotonina, un neurotransmisor que ayuda a promover el sueño y la relajación.Una opción es asar garbanzos con un poco de aceite de oliva y sal, que les da una textura crujiente. (Simplemente enjuágalos, sécalos, mézclalos con aceite y condimentos, luego ásalos a 220 grados Celsius durante 20 minutos). Puedes disfrutarlos con un vaso de leche tibia para un refrigerio nocturno.El kiwi es una fuente de antioxidantes y serotonina, los cuales pueden ayudar a mejorar el comienzo, la duración y la eficiencia del sueño,en adultos con trastornos para dormir. La eficiencia del sueño se refiere al porcentaje del tiempo total en la cama que realmente dormimos.Una forma fácil de disfrutar el kiwi es cortar la fruta por la mitad horizontalmente y sacar la pulpa con una cuchara.Comienza tu cena con una ensalada que contenga estos ingredientes. Justamente, porque son fuentes ricas en magnesio, un mineral necesario para lograr un sueño normal.Si no tienes semillas de calabaza, las semillas de girasol y las almendras son otras buenas fuentes de magnesio. Para un toque adicional de sabor, puedes agregar también una pizca de piñones tostados.Considera el pescado, los huevos y el queso a la hora de la cena, ya que contienen el aminoácido ornitina. Según un pequeño estudio, este aminoácido potencialmente puede aliviar el estrés y mejorar la calidad del sueño cuando se trata de fatiga.Una taza de té de hierbas puede servir como una bebida perfecta para dormir. “Algunos de mis clientes encuentran útil el té de manzanilla como parte de su rutina de sueño para relajarse e irse a dormir”, relató Sheth. “Es relajante, calmante y contiene un antioxidante llamado apigenina que puede ayudar a iniciar el ciclo del sueño”.