Alonso Bicampeón y Ohtani es eliminado en histórico de Home Run Derby

Pete Alonso se vuelve a nombrar rey de los cuadrangulares de las Grandes Ligas en el Home Run Derby.El japonés Shohei Ohtani entró al Home Run Derby 2021 liderando el sector de cuadrangulares en las Grandes Ligas. Además de lo mencionado, 'Shotime' había sido considerado Como el gran favorito para llevárselo todo durante el certamen, no obstante, en el último enfrentamiento de la primera ronda, terminó siendo una de las más competitivas y emocionante de las cuatro iniciales, ya que el jardinero Juan Soto de los Nacionales de Washington logró eliminar a la superestrella japonesa y de esta forma llevarse el triunfo.Para que Juan Soto se llevara el triunfo fue necesario un doble desempate en el que logró imponerse en muerte súbita. El dominicano abrió la ronda con 22 vuelacercas en los que se mantuvo haciendo swing.Según estipulan los criterios de MLB, en la doble ronda de eliminación se llegan a otorgar tres swings a cada uno de los bateadores, por los cuales Juan Soto aprovechó la gran oportunidad para conectar tres cuadrangulares seguidos y colocar su total de ronda en 31.La presión para ' Shotime ’ apareció de manera ya que en el segundo lanzamiento que le conectaron, falló el lanzamiento, por lo que el resultado terminó a favor del dominicano.Como dato histórico a su carrera, Juan Soto conectó la segunda mayor cantidad de jonrones en toda la primera ronda y sumándose a este evento, consiguió realizar el cuadrangular más largo de la primera ronda, misma que alcanzó un total de 520 pies de distancia.Por su parte Pete Alonso se vuelve a nombrar el rey de los cuadrangulares de Las Grandes Ligas; por lo menos cuando se trata del torneo de Home Run Derby. El primera base de los Mets de New York ganó su segundo evento consecutivo, en la que consiguió obtener una primer ronda descomunal con 35 vuelacercas.El pelotero estadounidense de los Mets no solo se llevó las palmas por eliminar a Salvador Pérez, Juan Soto y Trey Mancini en la Final, también se adjudicó un premio de un millón de dólares al conseguir su Bicampeonato individual.