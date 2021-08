Alternativas para aliviar el dolor

La artritis reumatoide, la osteoartritis (OA), el dolor lumbar, y el dolor de cuello están aumentando en todo el mundo, en parte debido a factores que contribuyen como la obesidad, la mala nutrición, el tabaquismo y los estilos de vida sedentarios. Por supuesto, todo tipo de dolores y molestias pueden volverse más comunes a medida que envejecemos. Por lo que se estima que hasta el 60% de los adultos mayores sienten dolor crónico en los huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y/o tendones.Las personas mayores con dolor musculoesquelético a menudo no reciben suficiente tratamiento, o simplemente se les recetan medicamentos, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Muchos adultos mayores toman medicamentos, y agregar más puede provocar interacciones y efectos secundarios.Si bien algunostienen cabida, los expertos dicen que es mejor trabajar con tu médico en un plan personalizado de múltiples enfoques. Y algunas opciones sin medicamentos pueden ser bastante efectivas. A continuación, las más comunes.Si moverte es doloroso, ¿por qué hacerlo? Cuanto menos activo estés, más músculos se pondrán rígidos, causando más dolor, dice Benjamin Kligler, MD, director ejecutivo de la Oficina de Atención Centrada en el Paciente y Transformación Cultural de la Administración de Salud de los Veteranos. Y los músculos más fuertes ejercen menos presión sobre las articulaciones propensas al dolor.Simplemente caminar durante el tiempo que puedas tolerarlo la mayoría de los días puede ser útil, dice Kligler. Pero si eso te duele, intenta caminar en el agua o hacer aeróbicos acuáticos. Y la terapia física, o fisioterapia, la cual incluye ejercicios diseñados por expertos para aliviar la incomodidad y mejorar la función, puede ser clave si te sientes demasiado incómodo para comenzar a moverte.La meditación de atención plena (mindfulness), en la que puedes sentarte en silencio durante unos minutos o más mientras notas tu respiración, "fortalece la capacidad de tu mente para mantener la atención y el enfoque, y dirigir tu atención intencionalmente a algo que no sea tu dolor", dice Fadel Zeidan, PhD, un profesor asociado en el departamento de anestesiología de la Universidad de California, San Diego.Si bien algunos estudios han encontrado que el yoga, que puede incluir respiración profunda, estiramiento y fortalecimiento, puede ser útil, en algunos casos puede empeorar el malestar o causar nuevas lesiones. Si eres nuevo en el yoga, busca clases descritas como reconstituyentes, suaves o Iyengar.Los suplementos con, sustancias que se encuentran en el cartílago, a menudo se promueven para aliviar el dolor de la OA, pero la investigación es contradictoria. Ambos suplementos también pueden interferir con medicamentos como los anticoagulantes.Sin embargo, la cúrcuma, una especia que a veces se vende en forma de suplemento, puede ser más prometedora. Contiene curcumina, que tiene propiedades antiinflamatorias.Un estudio publicado en enero en la revista Trials encontró que una cápsula de 500 mg dos veces al día era tan eficaz como una tableta de 650 mg de acetaminofeno 3 veces al día.Aun así, los suplementos solo están ligeramente regulados, por lo que no siempre puedes estar seguro de lo que contienen exactamente.