Amazon busca tener los derechos de transmisión de la NFL y planea pagar mil millones de dólares

Desde 2017 incursionó en las transmisiones de los juegos de la liga erogando, al menos, $75 millones de dólares anuales, sin embargo, la compañía no piensa perder la exclusividad y está dispuesta a pagar la suma millonariaLa NFL y Amazon están en conversaciones para que el servicio de transmisión del gigante del comercio electrónico, Prime Video, transmita exclusivamente varios juegos del Thursday Night Football, dijeron fuentes a The Wall Street Journal.El acuerdo, si se concreta, podría costarle al gigante tecnológico mil millones de dólares por temporada. Amazon ha tenido los derechos de transmisión de Thursday Night Football desde 2017 por una tarifa de derechos reportada de $75 millones por temporada.Sin embargo, esos juegos se han compartido con otros socios de transmisión de televisión de la NFL. Si Amazon y la NFL hacen este trato, los juegos acordados del jueves por la noche no estarán disponibles en la televisión.Sin embargo, podría haber excepciones para los mercados locales de los equipos que jueguen. El arreglo sería similar para Monday Night Football que se transmite por ESPN por cable.El año pasado, Amazon extendió su acuerdo del jueves por la noche y, como parte de ese acuerdo, obtuvo derechos nacionales exclusivos para un juego del sábado. Amazon transmitió el enfrentamiento entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona.El acuerdo actual para compartir las transmisiones del jueves y el único juego exclusivo del sábado se extiende hasta la temporada 2022. Según se informa, el nuevo acuerdo entraría en vigor al concluir el contrato actual.Mientras tanto, los acuerdos de derechos de transmisión con Fox, NBC de Comcast, ViacomCBS y ESPN de Walt Disney podrían concretarse la próxima semana.Se espera que las cadenas de televisión paguen hasta el doble de sus tarifas actuales por los acuerdos que es probable que duren hasta 11 años.