América cayó 1-3 ante Toluca que por fin volvió a ganar

La racha de partidos sin perder quedó en nueve para las Águilas, mientras que la de Toluca sin ganar quedó en siete y ahora aspira al Repechaje.En nueve once quedó la racha de partidos sin perder el América, después del 0-3 adjudicado en la mesa ante Atlas; Toluca hizo valer el 'infierno' y terminó con una seguidilla de 7 juegos sin triunfo.Toluca inició con todo, no había marcado un solo gol en los primeros 15 minutos de los 15 partidos anteriores del Guard1anes 2021 y en once minutos, logró hacer dos.El primero apenas a los 7 minutos, obra de Michael Estrada quien empujó la bola frente al arco tras una buena asistencia de Canelo y cuatro minutos después el 'Dedos' López se encontró una pelota a las afueras del área tras un rechace corto y se animó a disparar justo a donde Guillermo Ochoa no pudo llegar.En la parte complementaria, una mano de Jorge Torres Nilo dentro del área provocó que el árbitro recibiera el aviso del VAR para revisar la jugada y marcó un penal que Emanuel Aguilera hizo efectivo. Los Diablos han sido sancionados con 5 penales en el torneo y 3 de ellos fueron cometidos por el Pechu.El once inicial alternativo y los cambios que envió Solari no funcionaron, claramente el entrenador tenía puesta la mente en la eliminatoria del miércoles ante Portland Timbers de la Liga de Campeones de Concacaf y el conjunto rojo encontró el tercer gol al 73'.Alexis Canelo encontró su décimo primer tanto del certamen y toma el liderato en ese rubro solo. La zaga del América, ya sin Aguilera que salió por lesión, dio todas las facilidades.A las Águilas ya nadie les quita la segunda posición de la tabla y Toluca llegará a la última jornada del torneo con 22 puntos y como séptimo de la tabla, por lo que recibiría la reclasificación en casa.