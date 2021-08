América vence a Xolos con goles de Córdova y Renato Ibarra que regresó con la azulcrema

El ecuatoriano entró de cambio al 74', recibió una ovación y marcó el segundo del de su equipo al 93'.América sufrió pero logró vencer con un par de goles en el agregado, a Xolos de Tijuana, en el regreso de Renato Ibarra, que marcó el 2-0 definitivo.La primera ausencia de peso para las Águilas, además de la Sebastián Cáceres, fue la de su entrenador Santiago Solari, quien tuvo que guardar reposo por un malestar general sufrido el sábado durante la concentraciónDesde el planteamiento quedó claro que Tijuana llegó al Estadio Azteca por el punto. Cinco hombre atrás, cuatro en el medio campo y solo un atacante.Eso aunado a una actitud poco incisiva del conjunto azulcrema fueron los ingredientes perfectos para ver un partido de muy pocas emociones.Lo más peligroso en la primera mitad fue un disparo a pelota parada de Richard Sánchez que exigió al máximo a Jonathan Orozco.Fue al 73' cuando se dio el cambio esperado durante todo el juego. Entró Renato Ibarra y la afición lo recibió con aplausos.El cuadro fronterizo apenas y sumó acercamientos al arco de Guillermo Ochoa, que era prácticamente un espectador más y eso significó llegar a 100 vallas imabatidas con el equipo de Coapa.El local buscaba pero no encontraba como perforar el arco de un equipo que no dejaba ni el más pequeño espacio.Otra gran ovación se la llevó Federico Viñas al entrar al 87'. No llevaba no un minuto en la cancha y provocó el penal que significó el triunfo para el América, cuando recibió una patada en el área disputando un servicio.Además, Luis Gámiz, quien tenía un par de minutos en la cancha por Vladimir Loroña, que sufrió molestias físicas, se fue expulsado por la patada con los tachones por delante en el riñón del uruguayo.Al 91' Sebastián Córdova resolvió el juego con un gran cobro en el penal, se apuntó su segundo gol en el certamen y se estrenó como goleador con la mítica '10' ahora en casa.Pero no fue todo. Las emociones que no existieron en 90 minutos aparecieron al agregado y Renato marcó el 2-0 en su regreso a las canchas, tras un año fuera del equipo después de sus problemas extracancha.El América es líder, sigue invicto y suma 16 puntos de 18 posibles. Xolos, desahuciado, apenas tiene dos puntos y es penúltimo en la tabla general, pero su principal problema está en la tabla de cocientes, donde está más cerca que nunca de la zona de multas.